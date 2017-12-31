Названы основные причины быстрой разрядки смартфонов

Источник: Publika.md

В любом случае советы журналистов помогут многим людям найти для себя что-то полезное и выиграть время работы аккумулятора смартфона хотя бы на 10−40%.

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Причина № 1: Яркость экрана часть провоцирует быстрый заряд батареи. Для оптимизации использования зарядки аккумулятора необходимо использовать автояркость, считают эксперты.

Причина № 2: Установка живых обоев на смарфтона увеличивает нагрузку на графический ускорить, в результате телефон быстро разряжается, да и работает гораздо медленнее.

Причина № 3: Функция «Автоповорот экрана» также создает определенную нагрузку для смартфона. Чтобы лишний раз не тратить заряд пользователям стоит выбрать одно положение экрана.

Причина № 4: Очень сильно заряд смартфона расходует сеть сотового оператора. Подключенный к 3G и Bluetooth смартфон разряжается ощутимо быстрее, чем тот, который не ловит сеть мобильного оператора и подключен к Wi-Fi.

Причина № 5: Фоновая работа установленных приложений может разрядить аккумулятор смартфона максимально быстро. Для того, чтобы избежать этой проблемы, пользователям стоит включить авирежим, чтобы сократить разряд батареи до минимума.