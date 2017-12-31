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17:29 (мск), источник: Publika.md

Названы основные причины быстрой разрядки смартфонов

Редакция портала Akket.com назвала шесть основных причин, из-за которых быстро разряжается любой современный смартфон. Чаще всего эти ошибки допускают начинающие пользователи. Однако и опытные обыватели иногда сталкиваются с подобными проблемами.

Источник: Publika.md

В любом случае советы журналистов помогут многим людям найти для себя что-то полезное и выиграть время работы аккумулятора смартфона хотя бы на 10−40%.

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Причина № 1: Яркость экрана часть провоцирует быстрый заряд батареи. Для оптимизации использования зарядки аккумулятора необходимо использовать автояркость, считают эксперты.

Причина № 2: Установка живых обоев на смарфтона увеличивает нагрузку на графический ускорить, в результате телефон быстро разряжается, да и работает гораздо медленнее.

Причина № 3: Функция «Автоповорот экрана» также создает определенную нагрузку для смартфона. Чтобы лишний раз не тратить заряд пользователям стоит выбрать одно положение экрана.

Причина № 4: Очень сильно заряд смартфона расходует сеть сотового оператора. Подключенный к 3G и Bluetooth смартфон разряжается ощутимо быстрее, чем тот, который не ловит сеть мобильного оператора и подключен к Wi-Fi.

Причина № 5: Фоновая работа установленных приложений может разрядить аккумулятор смартфона максимально быстро. Для того, чтобы избежать этой проблемы, пользователям стоит включить авирежим, чтобы сократить разряд батареи до минимума.

Причина № 6: Низкая температура воздуха на улице быстрее разряжает аккумулятор на телефоне, отмечают эксперты. В случае, если срочно нужно позвонить, пользователю стоит зайти в магазин или в другое теплое место, чтобы поберечь зарядку любимого гаджета, передаёт riafan.ru.

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