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17:39 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали об опасном последствии хронического недосыпа

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американские ученые из Школы медицины при Университете Вашингтона в Сент-Луисе рассказали об опасных последствиях бессонных ночей. По их словам, недостаток сна способствует развитию болезни Альцгеймера. Обзор исследования опубликован на сайте университета.

Источник: Reuters

Группа неврологов под руководством доктора медицинских наук Рэндалла Бэйтмена обнаружила, что при хроническом недосыпе в головном мозге резко повышается концентрация белка бета-амилоида (один из триггеров болезни Альцгеймера. — Прим. ред.), что приводит к развитию деменции.

В ходе эксперимента выяснилось, что после бессонной ночи уровень бета-амилоида у испытуемых на 25−30% превышал норму. Отмечается, что подобные показатели, как правило, фиксируют у людей, генетически склонных к нейродегенеративным заболеваниям.

Это исследование ясно показывает, что нарушения сна увеличивают риск возникновения болезни Альцгеймера.
Рэндалл Бэйтмен
Доктор медицинских наук
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При этом конкретный механизм, который стимулирует выработку белка, до сих пор неизвестен ученым. Невролог, однако, подчеркнул, что одна ночная вечеринка в колледже не означает, что человек приобретет эту болезнь. «Мы гораздо больше беспокоимся из-за людей, у которых хронические проблемы со сном», — пояснил он.

Болезнь Альцгеймера — одна из распространенных форм деменции, чаще всего встречается у людей после 50 лет. По данным сайта «Вести. Медицина», в настоящее время болезнь диагностирована у 46 миллионов человек в мире.

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