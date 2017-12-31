Ученые рассказали об опасном последствии хронического недосыпа

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Группа неврологов под руководством доктора медицинских наук Рэндалла Бэйтмена обнаружила, что при хроническом недосыпе в головном мозге резко повышается концентрация белка бета-амилоида (один из триггеров болезни Альцгеймера. — Прим. ред.), что приводит к развитию деменции.

В ходе эксперимента выяснилось, что после бессонной ночи уровень бета-амилоида у испытуемых на 25−30% превышал норму. Отмечается, что подобные показатели, как правило, фиксируют у людей, генетически склонных к нейродегенеративным заболеваниям.

Это исследование ясно показывает, что нарушения сна увеличивают риск возникновения болезни Альцгеймера. Рэндалл Бэйтмен Доктор медицинских наук

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При этом конкретный механизм, который стимулирует выработку белка, до сих пор неизвестен ученым. Невролог, однако, подчеркнул, что одна ночная вечеринка в колледже не означает, что человек приобретет эту болезнь. «Мы гораздо больше беспокоимся из-за людей, у которых хронические проблемы со сном», — пояснил он.