Ученые рассказали об опасном последствии хронического недосыпа
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американские ученые из Школы медицины при Университете Вашингтона в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американские ученые из Школы медицины при Университете Вашингтона в
Группа неврологов под руководством доктора медицинских наук Рэндалла Бэйтмена обнаружила, что при хроническом недосыпе в головном мозге резко повышается концентрация белка
В ходе эксперимента выяснилось, что после бессонной ночи уровень
Это исследование ясно показывает, что нарушения сна увеличивают риск возникновения болезни Альцгеймера.
При этом конкретный механизм, который стимулирует выработку белка, до сих пор неизвестен ученым. Невролог, однако, подчеркнул, что одна ночная вечеринка в колледже не означает, что человек приобретет эту болезнь. «Мы гораздо больше беспокоимся
Болезнь Альцгеймера — одна из распространенных форм деменции, чаще всего встречается у людей после 50 лет. По данным сайта «Вести. Медицина», в настоящее время болезнь диагностирована у 46 миллионов человек в мире.