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20:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области открылся храм в честь Спаса Нерукотворного

С начала строительства храма прошло всего полгода.

В селе Рамено Самарской области 31 декабря открылся храм в честь Спаса Нерукотворного. На первую литургию пришли сотни прихожан. Как сообщают СМИ Сызрани, ее провел епископ Сызранский и Жигулёвский Фома.

Еще полгода назад на месте нового храма не было ни кирпичика, только территория Раменского водного источника. Думали, что храм будут строить несколько лет, но благодаря спонсорской помощи открыть его удалось гораздо раньше. 27 декабря на храм установили купол, а в канун Нового года он уже смог принять первых прихожан.

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