В Самарской области открылся храм в честь Спаса Нерукотворного

Еще полгода назад на месте нового храма не было ни кирпичика, только территория Раменского водного источника. Думали, что храм будут строить несколько лет, но благодаря спонсорской помощи открыть его удалось гораздо раньше. 27 декабря на храм установили купол, а в канун Нового года он уже смог принять первых прихожан.