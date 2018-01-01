Во Владивостоке Новый год встретили катанием с горки и общегородским салютом
Сотни жителей и гостей Владивостока встретили Новый год праздничным концертом, народными гуляньями и катанием с ледяной горки на центральной площади города.
Сотни жителей и гостей Владивостока встретили Новый год праздничным концертом, народными гуляньями и катанием с ледяной горки на центральной площади города.
Те, кто не смог попасть в центр города, в полночь вышли на улицу, чтобы запустить в небо фейерверки, передает корреспондент ТАСС.
Праздничным гуляньям не помешал даже сильный снегопад, который с Желтого моря принес циклон. Синоптики и МЧС заранее предупреждали о его приближении, и все желающие встретить Новый год на улице смогли подготовиться, одевшись теплее.
Вокруг светодинамической елки высотой 28 метров расположился новогодний городок с деревянными фигурами и небольшими аттракционами для детей. Темой украшения центральной площади Владивостока в этом году стало «Путешествие в детство». Горожанам предлагают пройтись по дорожке, проложенной мимо увеличенных копий деревянных игрушек — старинного паровоза, автомобиля, самолета, кубиков. Среди света горящих на елке разноцветных шаров и лепестков цветов, светящихся корабликов, самолетов, снеговиков, оленей весь вечер слышны детские голоса.
Всего на площади работают 20 развлекательных площадок. На одной из них все желающие могут рассказать стихотворение Деду Морозу, на другой — построить из ледяных кубиков замок Снежной королевы, а в специальных фотозонах можно сделать селфи с героями русских сказок.