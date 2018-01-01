Во Владивостоке Новый год встретили катанием с горки и общегородским салютом

Источник: ИТАР-ТАСС

Те, кто не смог попасть в центр города, в полночь вышли на улицу, чтобы запустить в небо фейерверки, передает корреспондент ТАСС.

Праздничным гуляньям не помешал даже сильный снегопад, который с Желтого моря принес циклон. Синоптики и МЧС заранее предупреждали о его приближении, и все желающие встретить Новый год на улице смогли подготовиться, одевшись теплее.

Самым популярным объектом на площади Борцов Революции во Владивостоке в последние недели была ледяная горка. Даже по вечерам в будние дни здесь можно было наблюдать очередь не только из детей, но и взрослых, желающих прокатиться по залитому льдом деревянному склону. В новогоднюю ночь она тоже полна людей.

Вокруг светодинамической елки высотой 28 метров расположился новогодний городок с деревянными фигурами и небольшими аттракционами для детей. Темой украшения центральной площади Владивостока в этом году стало «Путешествие в детство». Горожанам предлагают пройтись по дорожке, проложенной мимо увеличенных копий деревянных игрушек — старинного паровоза, автомобиля, самолета, кубиков. Среди света горящих на елке разноцветных шаров и лепестков цветов, светящихся корабликов, самолетов, снеговиков, оленей весь вечер слышны детские голоса.