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08:23 (мск), источник: Индикатор

Китайские рабочие нашли яйца динозавров возрастом 130 млн лет

При строительстве школы в китайской провинции Цзянси рабочие обнаружили овальные камни, которые оказались окаменевшими яйцами динозавров. Их возраст ученые оценили в 130 млн лет. Об этом сообщает International Business Times.

Источник: AFP 2017

Строители нашли на месте работ странные «камни овальной формы» и обратились к специалистам. Строительство приостановили, а яйца отправили в музей. Всего удалось найти 30 яиц.

Место, в котором была обнаружена кладка, некогда, как полагают ученые, было берегом озера и хорошо подходило для сооружения гнезда. Хотя вид динозавра, которому принадлежали яйца, еще не установлен, по форме и размеру они похожи на яйца овираптора — динозавра, достигавшего двух метров в высоту, передвигавшегося на двух ногах и питавшегося растениями, ящерицами и змеями.

«Мы часто сталкиваемся с преувеличениями в палеонтологии, но это действительно значимо. Эта наука только начинает развиваться, новые данные могут многое изменить», — прокомментировал открытие исследователь из Лондонского университета королевы Марии Дэвид Хон.

Ученые нашли двухметровый след гигантского динозавра
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1 апреля 2017© Ньюстюб
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