Китайские рабочие нашли яйца динозавров возрастом 130 млн лет

Место, в котором была обнаружена кладка, некогда, как полагают ученые, было берегом озера и хорошо подходило для сооружения гнезда. Хотя вид динозавра, которому принадлежали яйца, еще не установлен, по форме и размеру они похожи на яйца овираптора — динозавра, достигавшего двух метров в высоту, передвигавшегося на двух ногах и питавшегося растениями, ящерицами и змеями.