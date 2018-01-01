Китайские рабочие нашли яйца динозавров возрастом 130 млн лет

Строители нашли на месте работ странные «камни овальной формы» и обратились к специалистам. Строительство приостановили, а яйца отправили в музей. Всего удалось найти 30 яиц.
Место, в котором была обнаружена кладка, некогда, как полагают ученые, было берегом озера и хорошо подходило для сооружения гнезда. Хотя вид динозавра, которому принадлежали яйца, еще не установлен, по форме и размеру они похожи на яйца овираптора — динозавра, достигавшего двух метров в высоту, передвигавшегося на двух ногах и питавшегося растениями, ящерицами и змеями.
«Мы часто сталкиваемся с преувеличениями в палеонтологии, но это действительно значимо. Эта наука только начинает развиваться, новые данные могут многое изменить», — прокомментировал открытие исследователь из Лондонского университета королевы Марии Дэвид Хон.