Плывущий на лодке по Воронежскому водохранилищу Дед Мороз попал на видео
Запись опубликовали в соцсети.
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Запись опубликовали в соцсети.
Воронежец Никита Калинин снял на видео Дед Мороза, который плавает на лодке по Воронежскому водохранилищу. Запись появилась в городском паблике в соцсети в воскресенье, 31 декабря.
Видеоролик сопроводили новогодним саундтреком Jingle Bells. На видео Дед Мороз машет рукой проезжающим мимо автомобилям.