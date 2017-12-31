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20:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Плывущий на лодке по Воронежскому водохранилищу Дед Мороз попал на видео

Запись опубликовали в соцсети.

Воронежец Никита Калинин снял на видео Дед Мороза, который плавает на лодке по Воронежскому водохранилищу. Запись появилась в городском паблике в соцсети в воскресенье, 31 декабря.

Видеоролик сопроводили новогодним саундтреком Jingle Bells. На видео Дед Мороз машет рукой проезжающим мимо автомобилям.

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