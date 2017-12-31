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20:48 (мск), источник: ЕАН

К Рождеству в Екатеринбурге похолодает до -20 градусов

К рождественскому сочельнику в Екатеринбурге ночью похолодает до минус 20 градусов, в само Рождество будет 11−16 ниже нуля, сообщают синоптики.

В ночь на 1 января в Екатеринбурге будет минус 7−9, днем — 3−5 градусов ниже нуля. 2 и 3 января ночью будет минус 9−12, в светлое время суток — 6−8 градусов ниже нуля. Осадков в ближайшие дни не ожидается.

В целом декабрь в уходящем году в Екатеринбурге был теплым: среднемесячная температура (минус 8) превысила норму на три градуса. Осадков выпало 89 процентов от средних показателей. Самая низкая температура (минус 20,2 градуса) была зафиксирована 13 декабря, самая высокая (плюс 1) была 5-го числа, напоминает официальный городской портал.

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