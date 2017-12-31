К Рождеству в Екатеринбурге похолодает до -20 градусов

В ночь на 1 января в Екатеринбурге будет минус 7−9, днем — 3−5 градусов ниже нуля. 2 и 3 января ночью будет минус 9−12, в светлое время суток — 6−8 градусов ниже нуля. Осадков в ближайшие дни не ожидается.