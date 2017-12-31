Росгвардия взяла под охрану энергомост в Крым

Источник: РИА "Новости"

Росгвардия на временной основе занялась охраной энергомоста в Крым в 2016 году.

«Сегодня под охрану — группа уехала, мы берем “Кафу” (подстанция — ред.), начинаем заниматься охраной энергомоста. До этого охраняли внутренние войска, с 1 января все это (охрана — ред.) мы берем под вневедомственную охрану, согласно постановлению правительства, в том числе объекты в Керчи», — сказал Гайдаржийский.

Как отметил генерал-майор, всего Росгвардия охраняет в Крыму 16 важных государственных объектов. На период праздников режим несения службы сотрудников Росгвардии усилен, добавил Гайдаржийский.