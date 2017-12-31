Росгвардия взяла под охрану энергомост в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости. Сотрудники крымской Росгвардии взяли под охрану объекты энергетического моста на полуострове, сказал журналистам начальник управления Росгвардии по республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости. Сотрудники крымской Росгвардии взяли под охрану объекты энергетического моста на полуострове, сказал журналистам начальник управления Росгвардии по республике Крым
Росгвардия на временной основе занялась охраной энергомоста в Крым в 2016 году.
«Сегодня под охрану — группа уехала, мы берем “Кафу” (подстанция — ред.), начинаем заниматься охраной энергомоста. До этого охраняли внутренние войска, с 1 января все это (охрана — ред.) мы берем под вневедомственную охрану, согласно постановлению правительства, в том числе объекты в Керчи», — сказал Гайдаржийский.
Как отметил
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года.