1 января изменилась стоимость проезда в автобусах Владивостока

Источник: Восток Медиа

С сегодняшнего дня проезд по Владивостоку и в пределах других городов Приморского края составляет 23 рубля. Информацию об этом огласила администрация Приморья незадолго до начала новогодних праздников, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Для жителей края очередное повышение тарифов на проезд в городах региона не стал чем-то неожиданным. Ежегодно стоимость билета на проезд в общественном транспорте поднимается как минимум на 1−2 рубля. Тем не менее, приморцы считают, что насколько бы цена не повышалась — качество обслуживания всё равно оставляет желать лучшего.

В 2017 году тариф на проезд составлял 21 рубль. Перед наступлением нового года автобусники предложили краевой администрации пересмотреть прейскурант в сторону увеличения — до 27 рублей. Тем не менее, краевой департамент по тарифам решился лишь на два рубля. До этого во Владивостоке на одном из заседаний думы председатель городского комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков высказался в пользу перевозчиков. По его словам, тариф в 21 рубль «экономически не обоснован».

«По расчётам, которые предоставлялись в наш комитет, тариф в 25 рублей позволит работать “в ноль”, а тариф в 28 рублей позволит хоть как-то двигаться вперёд — закладывать деньги на обновление транспорта, ремонтировать его и так далее», — заявил депутат на заседании Думы.