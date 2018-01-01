1 января изменилась стоимость проезда в автобусах Владивостока
Официальная информация об этом появилась незадолго до Нового года.
Официальная информация об этом появилась незадолго до Нового года.
С сегодняшнего дня проезд по Владивостоку и в пределах других городов Приморского края составляет 23 рубля. Информацию об этом огласила администрация Приморья незадолго до начала новогодних праздников, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Для жителей края очередное повышение тарифов на проезд в городах региона не стал
«По расчётам, которые предоставлялись в наш комитет, тариф в 25 рублей позволит работать “в ноль”, а тариф в 28 рублей позволит хоть
Ожидаемый рост цен на проезд стал одной из главных тем для обсуждения в социальных сетях. Возмущённые приморцы высказались о том, что ежегодно предприятия общественного транспорта обещают обновить автопарк, нанять хороших водителей и улучшить качество сервиса. Однако никаких изменений из года в год в этой сфере не происходит.