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02:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский край встретил Новый год

В краевом центре новогодний праздник прошел на набережной.

Хабаровский край встретил Новый год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В краевом центре новогодний праздник прошел на набережной, в нем принял участие глава региона Вячеслав Шпорт.

Губернатор пожелал хабаровчанам, собравшимся на набережной, здоровья, счастья, побольше улыбок и «сбычи мечт».

— А мы, правительство Хабаровского края, сделаем все, чтобы вы жили хорошо здесь, на территории нашего региона, — сказал он.

Также на большом экране транслировалось поздравление президента РФ Владимира Путина.

Кульминацией праздника стал «Зажигательный флешмоб», для которого компания пиротехники предоставила 900 штук уличных бенгальских огней.

Во время загрузки произошла ошибка.

До 3.00 на набережной работал фуд-корт и прокат коньков.

Напомним, с завтрашнего дня, 2 января, на набережной открывается «Новогодний спортлэнд». Далее до 8 января изменится режим работы фудкорта и проката коньков: вас ждут ежедневно с 10 утра до 23.00 вечера.

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