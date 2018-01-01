Хабаровский край встретил Новый год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В краевом центре новогодний праздник прошел на набережной, в нем принял участие глава региона Вячеслав Шпорт.



Губернатор пожелал хабаровчанам, собравшимся на набережной, здоровья, счастья, побольше улыбок и «сбычи мечт».



— А мы, правительство Хабаровского края, сделаем все, чтобы вы жили хорошо здесь, на территории нашего региона, — сказал он.



Также на большом экране транслировалось поздравление президента РФ Владимира Путина.



Кульминацией праздника стал «Зажигательный флешмоб», для которого компания пиротехники предоставила 900 штук уличных бенгальских огней.