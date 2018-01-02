Какие новые законы будут действовать на рынке недвижимости в 2018 году

Строительство — дело благородное

Как известно, риск — дело благородное, а строительство многоквартирных домов правительство РФ своим постановлением отнесло к категории высокого риска.

С 1 января 2018 года региональные госстройнадзоры должны применять риск-ориентированный подход. «В рамках этого подхода все объекты строительства будут разделены на 3 категории: “высокорисковые”, “со значительным риском” и “умереннорисковые”. Разделение зависит от значения объекта и от того, насколько часто застройщик не соблюдает строительные требования», — рассказал юрист московской коллегии адвокатов «Арбат» Вадим Башир-Заде.

По его словам, многоквартирные жилые дома попадают в категорию «высокорисковых» объектов. А значит, в отношении застройщиков многоквартирных домов будут проводиться не более 12 проверок за весь период строительства. Однако их количество может быть увеличено до 24, если застройщик в течение года три или более раза будет привлечен к административной ответственности за правонарушения в строительной сфере, или если сроки строительства сдвинулись более чем на полгода.

«Это позволит эффективно и на наиболее ранней стадии определять недобросовестных застройщиков, тем самым минимизируя количество обманутых дольщиков», — рассказал агентству юрист адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Тамази Мстоян. Он также добавил, что помимо многоквартирных домов, в категорию высокого риска входят общественные здания и сооружения, мосты, эстакады и прочее.

Застройщиков обанкротят по-новому

С 1 января вступают в силу и поправки в законодательство о банкротстве застройщиков (127-ФЗ от 26 октября 2002 года).

Ключевым изменением является сокращение общего срока проведения процедуры банкротства застройщика за счет отмены процедур финансового оздоровления и наблюдения. По отношению к ним будут применяться только процедуры внешнего наблюдения и конкурсного производства, рассказал Мстоян.

«Основной принцип — руководить застройщиком-банкротом теперь будет профессиональный руководитель, имевший опыт в строительной сфере, под чутким взором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», — добавил юрист банкротной практики МКА «Арбат» Алексей Симоненко.

Законом определен также и статус участника долевого строительства: им является гражданин, который имеет требования к застройщику на основании договора участия в долевом строительстве, который заключен в соответствии с 214-ФЗ, говорит Мстоян.

Однако, теперь в случае банкротства застройщика, если вы купили популярные на данный момент апартаменты (нежилые помещения), то вы их можете не дождаться. Закон о банкротстве защищает лишь права приобретателей жилых помещений, то есть для личных нужд, а нежилые помещения, по мнению законодателя, таковыми не являются, поясняет Симоненко.

Вместе с тем, закон расширяет перечень гарантий, обеспечивающих права дольщиков при банкротстве застройщика. При необходимости достроить объекты долевого строительства мероприятия по завершению строительства будут финансироваться из средств компенсационного фонда или из кредитных средств, предоставленных застройщику компенсационным фондом или третьими лицами. Средства компенсационного фонда формируются за счет взносов застройщиков, которые они обязаны вносить в размере 1,2% от суммы договоров, заключенных с дольщиками, рассказывает Мстоян.

«Кроме того, дольщики имеют право на получение денежного возмещения из компенсационного фонда. Также по выбору дольщиков они могут потребовать передачи им объекта незавершенного строительства (если объект не достроен), передачи им жилых помещений (если объект уже достроен), привлечения иного застройщика для строительства. Такие решения принимаются ¾ голосов собрания дольщиков», — добавил он.

Как рассказывает Симоненко, раньше любой дольщик, услышав страшное «застройщик — банкрот», не знал, что делать и спешно искал юристов. «Теперь дольщику ходить в суд не надо, он ждёт лишь письма от конкурсного управляющего (нового руководителя застройщика — банкрота) и сообщает ему о своем праве и желании быть кредитором, а в итоге получить долгожданную квартиру», — говорит он.

Однако юрист адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» отмечает, что эти меры влекут за собой повышенную финансовую нагрузку на застройщиков и увеличивают их ответственность перед дольщиками и государством. На практике это может в среднесрочной перспективе привести к удорожанию жилья для дольщиков и укрупнение игроков на рынке, добавляет эксперт.

Субсидирование ипотеки до 6% семьям

Президент РФ Владимир Путин в конце ноября предложил субсидировать ипотеку свыше 6% семьям после рождения второго ребенка при покупке жилья на первичном рынке на три года. В случае рождения третьего ребенка срок субсидирования составит 5 лет. Срок действия самой программы субсидирования продлится до конца 2022 года.

Субсидирование ипотечной ставки для семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок, почти в два раза сократит их процентные расходы; программой при этом смогут воспользоваться примерно 5% семей, подсчитал для РИА Новости главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Вступление в силу поправок к 214-ФЗ с 1 июля 2018

В 2018 году законодателем планируется закрепить в законе о долевом участии дополнительные гарантии для самих дольщиков и усилить ответственность застройщиков перед ними, однако это находится еще на стадии обсуждения, говорит Мстоян.

Как добавляет Симоненко, по готовящемуся вступить в силу закону уставный капитал всех застройщиков теперь должен составлять не менее 40 миллионов рублей, что уберет с рынка индивидуальных предпринимателей и фирмы однодневки. Застройщик должен иметь опыт не менее трех лет участия в строительстве многоквартирных домов общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров в совокупности. Появляется принцип «один застройщик — 1 разрешение на строительство», то есть застройщик не вправе одновременно осуществлять строительство многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости по нескольким разрешениям на строительство и вправе привлекать деньги дольщиков только для строительства многоквартирных домов, указанных в одном разрешении.

Также у застройщика не должно быть обязательств перед третьими лицами по кредитам, займам, ссудам, а по иным обязательствам они не должны превышать 1% от стоимости строительства, добавляет эксперт.

«Основная цель всех нововведений в сфере долевого строительства (как уже принятых, так и планируемых законопроектов) это максимально защитить дольщиков от рисков обмана со сроками строительства в частности и строительства домов в целом, а также сделать работу застройщиков более открытой и профессиональной», — сказал Мстоян.

Симоненко добавляет, что эти меры могут привести к росту себестоимости строительства и монополизации рынка крупными застройщиками, которым не всегда могут быть интересны малые города.

Система ГИС ЖКХ

С 1 января 2018 года для управляющих организаций, которые не вносят информацию в ГИС ЖКХ, введут крупные штрафы, рассказал Юрист МКА «Арбат» Вадим Башир-Заде.

Граждане, которые проживают в многоквартирных домах, вправе будут не оплачивать счета за ЖКХ, если информация о них отсутствует в национальной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

ГИС ЖКХ запущена летом 2016 года. С 1 июля 2017 года поставщики услуг должны в обязательном порядке предоставлять информацию о начислениях за жилищно-коммунальные услуги, а банки — сведения о совершенных коммунальных платежах.

С 2017 года в ней публикуется информация для граждан о начислениях за коммунальные услуги, а также о домах и приборах учета, кроме городов федерального значения, где система в полном объеме будет доступна с 2019 года. В системе размещены сведения о тарифах на оплату коммунальных ресурсов, о размерах взносов за капитальный ремонт домов, информация о льготах по оплате услуг ЖКХ, пояснил Мстоян.

«Однако это не значит, что гражданин может вообще не оплачивать счета за коммунальные услуги: как только информация появится в системе, у него автоматически появляется обязанность по оплате. Таким образом, данное нововведение не освобождает граждан от необходимости оплачивать счета, а лишь предотвращает начисление им штрафа за просрочку платежа», — добавил он.