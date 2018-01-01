Управление МЧС призвало хабаровчан быть осторожнее с огнём

Источник: РИА "Новости"

Главное управление МЧС по Хабаровскому краю доложило об оперативной обстановке в регионе на 1 января 2018 года. В частности, для ликвидации возгораний и пожаров привлекалось 24 единицы техники, информирует РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение ведомства.

За прошедшие сутки в населённых пунктах на территории Хабаровского края специалисты МЧС ликвидировали 6 пожаров. Для этого привлекалось 84 человека и 24 единицы техники. Главное управление МЧС России по региону обращается с убедительной просьбой ко всем жителям — во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности.

1 января опасных и неблагоприятных метеорологических явлений на территории края не прогнозируется.

Вместе с тем, в последний день 2017 года на федеральных трассах и автодорогах Хабаровского края работало 47 единиц техники по удалению наледи и расчистке дорог от снежного наката.