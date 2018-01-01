Управление МЧС призвало хабаровчан быть осторожнее с огнём
Ведомство подвело итоги по пожарной и дорожной обстановке.
Ведомство подвело итоги по пожарной и дорожной обстановке.
Главное управление МЧС по Хабаровскому краю доложило об оперативной обстановке в регионе на 1 января 2018 года. В частности, для ликвидации возгораний и пожаров привлекалось 24 единицы техники, информирует РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение ведомства.
За прошедшие сутки в населённых пунктах на территории Хабаровского края специалисты МЧС ликвидировали 6 пожаров. Для этого привлекалось 84 человека и 24 единицы техники. Главное управление МЧС России по региону обращается с убедительной просьбой ко всем жителям — во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности.
1 января опасных и неблагоприятных метеорологических явлений на территории края не прогнозируется.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что на 75-м километре автодороги Ванино — Лидога в Хабаровском крае сгорел пассажирский автобус перевозчика «5 звёзд».