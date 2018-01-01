Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Четверняшки, одетые в героев «Звездных войн», покорили пользователей Сети
Невымышленная история тети модели из РФ, ставшей вождем в Африке
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Депутаты Украины подали обращение в СБУ из-за гимна РФ на встрече
На Украине о потерях из-за разрыва связей с РФ
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Алкоголь будит в людях худшее
В Израиле построили рекордно высокую башню из Lego (видео)
Достроили: что появилось в РФ в 2017 году (фото)
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
09:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Новогодняя неделя в Новосибирске будет морозной

Синоптики прогнозируют в первые дни 2018 года дневные минусовые температуры около 17 градусов.

Источник: Комсомольская правда

1 января в Новосибирске малооблачно, небольшой снег возможен, ветер южного направления 2−3 метра в секунду, дневная температура -17 -20.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра характер погоды не изменится до Рождества.

Дневные температуры в пределах — 15 — 20 градусов продолжат держаться до воскресенья.

7 января ожидается несущественное потепление, дневные отметки подрастут до -12 — 15 по Цельсию.

— Спасатели рекомендует жителям и автомобилистам города Новосибирска и Новосибирской области по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: (383)-218−22−32.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Какие законы подписал Владимир Путин в последний день уходящего года
Время дарить: выбираем новогодние подарки для всей семьи
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2018 года
Северная Корея завершила создание ядерных сил
Президент Ирана прокомментировал протесты в стране
Путин пожелал россиянам перемен к лучшему и благополучия
Стала известна новая страна-председатель Совета ЕС
Россияне проиграли шведам по буллитам на молодежном ЧМ по хоккею
25-метровая главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Победы-2017: фигурное катание, волейбол и гимнастика Это был трудный год. Традиционная фраза новогодних обращений президента в полной мере относится и к российскому спорту
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Энтони Хопкинсу — 80: подборка мудрых цитат актера В честь юбилея выдающегося артиста вспоминаем его ироничные, наполненные мудростью и скромностью высказывания о кино, карьере и жизни
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь