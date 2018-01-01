Новогодняя неделя в Новосибирске будет морозной
Синоптики прогнозируют в первые дни 2018 года дневные минусовые температуры около 17 градусов.
Синоптики прогнозируют в первые дни 2018 года дневные минусовые температуры около 17 градусов.
1 января в Новосибирске малооблачно, небольшой снег возможен, ветер южного направления 2−3 метра в секунду, дневная температура -17 -20.
По данным
Дневные температуры в пределах — 15 — 20 градусов продолжат держаться до воскресенья.
7 января ожидается несущественное потепление, дневные отметки подрастут до -12 — 15 по Цельсию.
— Спасатели рекомендует жителям и автомобилистам города Новосибирска и Новосибирской области по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в