Первенцы 2018 года в Приморье — Артем и Евангелина

Источник: Комсомольская правда

Артем Дьяковой стал первенцем 2018 года в Приморье.

Малыш появился в акушерском отделении дальнегорской центральной городской больницы в 01:05. Вес новорожденного 2500, а рост 49 см. У мальчика уже есть брат.

Как сообщили врачи, и мама, и малыш чувствуют себя удовлетворительно.

Первую девочку, рожденную в Приморье, приняли в Находке. В 01.15 здесь на свет появилась Евангелина. Вес малышки 3220, а рост 53 см. Евангелина тоже стала вторым ребенком в семье.

Первым ребенком, рожденным во Владивостоке, стала девочка. Она появилась на свет путем кесарева сечения в 4 утра 35 минут. Ее вес 2570 и рост 52 см. Малышка — первый ребенок в семье молодых родителей.

«С именем пока не определились. Решением будем принимать на семейном совете», — сказала молодая мама.

Маленький Данил стал первенцем 2018 года в Уссурийске. Ребенок стал самым крупным малышом, рожденным этой ночью. Его вес 3510 и рост 54 см.