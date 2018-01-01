Первенцы 2018 года в Приморье — Артем и Евангелина
Всего в крае в новогоднюю ночь родилось шесть малышей.
Всего в крае в новогоднюю ночь родилось шесть малышей.
Артем Дьяковой стал первенцем 2018 года в Приморье.
Малыш появился в акушерском отделении дальнегорской центральной городской больницы в 01:05. Вес новорожденного 2500, а рост 49 см. У мальчика уже есть брат.
Как сообщили врачи, и мама, и малыш чувствуют себя удовлетворительно.
Первую девочку, рожденную в Приморье, приняли в Находке. В 01.15 здесь на свет появилась Евангелина. Вес малышки 3220, а рост 53 см. Евангелина тоже стала вторым ребенком в семье.
«С именем пока не определились. Решением будем принимать на семейном совете», — сказала молодая мама.
Маленький Данил стал первенцем 2018 года в Уссурийске. Ребенок стал самым крупным малышом, рожденным этой ночью. Его вес 3510 и рост 54 см.
Всего в крае в новогоднюю ночь родилось шесть малышей.