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08:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции призывают новосибирцев к сознательности

В дни Новогодних праздников управление МВД России по Новосибирской области обращается к гражданам с просьбой уделить особое внимание соблюдению мер безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В частности, в ведомстве напоминают, что не стоит злоупотреблять спиртными напитками, а если выпили алкоголь, ни в коем случае не садиться за руль автомобиля — воспользуйтесь услугами такси. Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, чаще становятся жертвами краж и грабежей.

Если вы уезжаете на праздники, позаботьтесь о сохранности вашей квартиры. Попросите соседей или родственников периодически проверять ваше жилище.

Особое внимание обратите на безопасность детей. Напомните им основы безопасного поведения на улице, правила дорожного движения.

В случае обнаружения бесхозных предметов (сумок, коробок и т. п.), а также при возникновении других нештатных ситуаций незамедлительно сообщите об этом сотруднику полиции или в дежурную часть по телефону «02» (с мобильного — 020).

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