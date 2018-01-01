Сотрудники полиции призывают новосибирцев к сознательности

Источник: Комсомольская правда

В частности, в ведомстве напоминают, что не стоит злоупотреблять спиртными напитками, а если выпили алкоголь, ни в коем случае не садиться за руль автомобиля — воспользуйтесь услугами такси. Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, чаще становятся жертвами краж и грабежей.

Если вы уезжаете на праздники, позаботьтесь о сохранности вашей квартиры. Попросите соседей или родственников периодически проверять ваше жилище.

Особое внимание обратите на безопасность детей. Напомните им основы безопасного поведения на улице, правила дорожного движения.