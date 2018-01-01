Пассажиры двух авиарейсов в Новосибирск встретили Новый год в полете

Всего таких рейсов было 41, они вылетели из пяти городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Томск.



Подавляющее большинство рейсов (37) — международные. На них российские путешественники и иностранцы летели в Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ, Катар, Турцию, Мальдивы, Японию, Китай, Ливан, Монголию, Иран, Казахстан и Киргизия.



Внутри страны выполнялось всего четыре рейса, захватывающих встречу Нового года: из Санкт-Петербурга и Краснодара в Москву, а также два рейса из Москвы в Новосибирск. В 17:20 из столицы в Новосибирск вылетал борт S7. Его время в полете четыре часа, но за счет разницы во времени самолет приземлился уже в Новом году 1 января, по расписанию — в 01:20. Рейс благополучно прибыл даже на четыре минуты раньше — в 01:16 по информации официального сайта аэропорта «Толмачево». В 23:45 в Новосибирск из Москвы отправился рейс «Уральских авиалиний», который прибыл в Толмачево в 7:34, опередив расчетное время посадки на девять минут.



Самым поздним рейсом 31 декабря планировался вылет авиалайнера Qatar Airways из Москвы в Доху в 23:55.