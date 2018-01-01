Пассажиры двух авиарейсов в Новосибирск встретили Новый год в полете
Новый 2018 год на борту самолетов встретили пассажиры 41 авиарейса. Большинство авиарейсов везли туристов из России в жаркие зарубежные страны.
Новый 2018 год на борту самолетов встретили пассажиры 41 авиарейса. Большинство авиарейсов везли туристов из России в жаркие зарубежные страны.
Оказались в воздухе и два рейса
Всего таких рейсов было 41, они вылетели из пяти городов: Москва,
Подавляющее большинство рейсов (37) — международные. На них российские путешественники и иностранцы летели в Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ, Катар, Турцию, Мальдивы, Японию, Китай, Ливан, Монголию, Иран, Казахстан и Киргизия.
Внутри страны выполнялось всего четыре рейса, захватывающих встречу Нового года: из
Самым поздним рейсом 31 декабря планировался вылет авиалайнера Qatar Airways из Москвы в Доху в 23:55.
Всего в полете Новый год предстоит встретили пассажиры восемнадцати авиакомпаний, выполняющим рейсы из России: это Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Air China, Air Astana, Japan Airlines, China Eastern Airlines, SCAT, Аэрофлот, S7, «Уральские авиалинии», Azur Air, Royal Flight и др.