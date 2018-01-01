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08:19 (мск), источник: РИА Новости

Дубай установил рекорд Гиннесса по самому масштабному лазерному шоу

ДУБАЙ, 1 янв — РИА Новости. Дубай в новогоднюю ночь поставил мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу, посмотреть на него собрались десятки тысяч зрителей, передает корреспондент РИА Новости.

В этот Новый год шоу «Light Up 2018» впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж Халифа. На ней за несколько секунд до наступления 2018 года был запущен отсчёт до Нового года, а затем зрители в течение примерно 7 минут наблюдали лазерные проекции, сопровождаемые музыкой, на самой башне, соседних небоскребах, знаменитых танцующих фонтанах. Шоу было наполнено национальными символами. В конце на башню был спроецирован огромный парящий сокол.

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Рекорд попадёт в книгу рекордов Гиннесса как «самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание». Предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в Гонконге в 2013 году. Площадь лазерной проекции тогда составила более 46 тысяч квадратных метров. Дубайское шоу опередило по площади предыдущий рекорд более чем в два раза — величина проекции превысила 109 тысяч квадратных метров.

Новогодние фейерверки: самые красочные кадры со всего мира
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01:27 (мск)© Ньюстюб
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