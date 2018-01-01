Дубай установил рекорд Гиннесса по самому масштабному лазерному шоу

В этот Новый год шоу «Light Up 2018» впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж Халифа. На ней за несколько секунд до наступления 2018 года был запущен отсчёт до Нового года, а затем зрители в течение примерно 7 минут наблюдали лазерные проекции, сопровождаемые музыкой, на самой башне, соседних небоскребах, знаменитых танцующих фонтанах. Шоу было наполнено национальными символами. В конце на башню был спроецирован огромный парящий сокол.