Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Раковые клетки уморили голодом
Дети Киркорова, Пересильд, Тимати, Плющенко снялись в шоу Урганта
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
Екатерина Андреева примерила кокошник
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
СМИ: ЕС выставит России счет на €1,4 млрд
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Депутаты Украины подали обращение в СБУ из-за гимна РФ на встрече
На Украине о потерях из-за разрыва связей с РФ
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Чем нас лечат от похмелья
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
В Израиле построили рекордно высокую башню из Lego (видео)
Достроили: что появилось в РФ в 2017 году (фото)
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
09:37 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске ожидаются морозы до -35

Люди обращаются с жалобами на обморожение.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -9° 52% 771 мм рт. ст. 4 м/с

1 января в Красноярске, по данным синоптиков, а также по центральным и южным районам края ожидается температура воздуха местами -30 -35°.

МЧС предупреждает, чтобы избежать обморожения, с которыми сейчас обращаются большое количество людей, соблюдать несколько простых правил: не пить алкоголь на морозе — он вызывает потерю тепла, не носить одежду в обтяжку и тесную обувь — мешает нормальной циркуляции крови, прятаться от ветра — вероятность обморожения на ветру больше.

  • Если ребёнок гуляет на морозе, нужно учитывать, что его терморегуляция ещё не настроена и гулять он может не дольше 15−20 минут.
  • Если почувствовали, что переохладились, замерзают конечности, необходимо срочно найти тёплое место, не снимать обувь на морозе с замёрзших ног.
  • Если заглохла машина, вызвать помощь и ждать её в автомобиле.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Новый год в гипсе. Экстремалы прыгнули с моста и оказались в реанимации
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2018 года
Северная Корея завершила создание ядерных сил
Президент Ирана прокомментировал протесты в стране
Путин пожелал россиянам перемен к лучшему и благополучия
Стала известна новая страна-председатель Совета ЕС
Россияне проиграли шведам по буллитам на молодежном ЧМ по хоккею
25-метровая главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Победы-2017: фигурное катание, волейбол и гимнастика Это был трудный год. Традиционная фраза новогодних обращений президента в полной мере относится и к российскому спорту
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Энтони Хопкинсу — 80: подборка мудрых цитат актера В честь юбилея выдающегося артиста вспоминаем его ироничные, наполненные мудростью и скромностью высказывания о кино, карьере и жизни
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь