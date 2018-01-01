В Красноярске ожидаются морозы до -35

1 января в Красноярске, по данным синоптиков, а также по центральным и южным районам края ожидается температура воздуха местами -30 -35°.

МЧС предупреждает, чтобы избежать обморожения, с которыми сейчас обращаются большое количество людей, соблюдать несколько простых правил: не пить алкоголь на морозе — он вызывает потерю тепла, не носить одежду в обтяжку и тесную обувь — мешает нормальной циркуляции крови, прятаться от ветра — вероятность обморожения на ветру больше.