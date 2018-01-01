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16:28 (мск), источник: Tengrinews

Расписание поездов изменилось в Казахстане

В Казахстане с 1 января вводится новый график движения поездов, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«С 1 января 2018 года будет изменено расписание движения поездов. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в справочные железнодорожных вокзалов или единую справочную службу «105″, звонки с городских номеров бесплатно», — сообщил частный перевозчик ТОО «Турксиб Астана».

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К примеру, поезд № 44/43 сообщением Костанай — Алматы-1 по новому расписанию отправляется из Алматы-1 на почти полчаса позже, в 22.33. В АО «Пассажирские перевозки» добавили, что расписание меняется на ряд поездов.

Ранее расписание поездов менялось с 10 декабря 2017 года. Также в O’zbekiston temir yo’llari сообщили о введении скидок на поезда, следующие с ними беспересадочные и прицепные вагоны международного сообщения в направлении Российской Федерации и Республики Казахстан.

Начиная со 2 января 2018 года, в зависимости от сроков предварительной покупки проездного документа устанавливаются следующие скидки:

— при покупке билета в период 45−31 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагоны пассажир может получить скидку в размере 45 процентов;.

— при покупке билета в период 30−6 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагоны пассажир получить скидку в размере 35 процентов;.

— при покупке билета в плацкартные вагоны в период от 45 до 31 суток до даты отправки поезда предоставляется скидка в размере 35 процентов;.

 — при покупке билета в плацкартный вагон в период от 30 до 6 суток до даты отправки поезда предоставляется скидка в размере 25 процентов;.

— при покупке билета за 5 суток и менее до отправления поезда пассажир может получить надбавку в размере 5 процентов.

Соответственно, чем меньше суток для приобретения билета до даты отправки поезда, тем меньше скидка на приобретенный билет. При оформлении проездных документов во внутригосударственном сообщении (в пределах одной страны), а также для проезда организованных групп пассажиров указанные скидки не применяются. Кроме этого, с нового года запускается дополнительный скорый поезд № 154/153 Астана — Семипалатинск в ежедневном обращении, и с 1 января подвижной состав стандартного поезда № 376/375 Астана — Лениногорск заменен на более современные вагоны «Тұлпар-Тальго». Время в пути следования составит 28 часов в одном направлении, что меньше действующего времени следования поезда на три часа".

Сообщалось, что с начала 2018 года изменяется нумерация скорых поездов:

— Алматы — Атырау на № 35/36 (вместо № 77/78);.

— Алматы — Защита на № 45/46 (вместо № 69/70);.

 — Астана — Актобе на № 97/98 (вместо № 87/88);.

— Алматы — Петропавловск на № 703/704 (вместо № 705/706);.

— Астана — Шымкент на № 709/710 (вместо № 707/708).

Помимо этого, с 1 января на 38 маршрутах подорожают билеты на 7 процентов, на трех маршрутах — на 3 процента, а на 16 направлениях изменений не планируется. На пригородных поездах рост тарифов составит 37 процентов.

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