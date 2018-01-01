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16:36 (мск), источник: ТАСС

МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах Сочи и на Северном Кавказе

По данным МЧС, опасность схода лавин будет сохраняться до 18:00 2 января в горах выше 1,5 тыс. м.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение в связи с возможным сходом лавин объявлено в горах Сочи, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Северной Осетии, сообщил в понедельник Южный региональный центр МЧС.

«В период с 18:00 1 января до 18:00 2 января 2018 года в горах Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Дагестан и в горах Сочи выше 1,5 тыс. м лавиноопасно», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии, в республике в ближайшие дни также будет лавиноопасно. «В период со 2 января по 4 января 2018 года в горах Карачаево-Черкесской Республики лавиноопасно, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, не выше муниципального характера, связанных с повреждением в горных и предгорных районах», — поясняется в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Региональные МЧС предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры. Спасатели рекомендуют воздержаться от походов на лавиноопасные участки. По данным Росгидрометцентра, днем 1 и 2 января в регионах Северо-Кавказского федерального округа температура воздуха не опустится ниже нуля.

Горнолыжный сезон на Северном Кавказе и в Краснодарском крае открылся в декабре. Пик сезона катания традиционно приходится на новогодние праздники.

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