МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах Сочи и на Северном Кавказе
По данным МЧС, опасность схода лавин будет сохраняться до 18:00 2 января в горах выше 1,5 тыс. м.
По данным МЧС, опасность схода лавин будет сохраняться до 18:00 2 января в горах выше 1,5 тыс. м.
«В период с 18:00 1 января до 18:00 2 января 2018 года в горах
По данным
Региональные МЧС предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры. Спасатели рекомендуют воздержаться от походов на лавиноопасные участки. По данным Росгидрометцентра, днем 1 и 2 января в регионах
Горнолыжный сезон на Северном Кавказе и в Краснодарском крае открылся в декабре. Пик сезона катания традиционно приходится на новогодние праздники.