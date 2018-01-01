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16:54 (мск), источник: Kazinform

Что изменится в жизни казахстанцев в 2018 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Уже с 1 января 2018 года некоторые обязательные платежи в госбюджет станут дороже для казахстанцев в связи с поправками в законодательстве. Однако эти изменения сопровождаются и хорошими новостями. Также вырастут пенсии и социальные выплаты. Корреспондент МИА «Казинформ» собрал наиболее значимые изменения в законодательстве, которые затронут каждого из нас.

Загранпаспорт

Теперь казахстанцам придется больше заплатить за получение загранпаспорта. Это связано с поправками в Налоговый кодекс. В 2018 году госпошлина за изготовление паспорта составит 8 МРП (19240 тенге, 1 МРП — 2405 тенге), тогда как в 2017 году документ стоил 4 МРП (9076 тенге, при 1 МРП — 2 269 тенге).

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Vip-номера и платные дороги

С 1 января повышается стоимость VIP-госномеров на автомобили, в некоторых случаях примерно на 100 тыс тенге. Чем «престижнее» номер, тем большую пошлину придется внести в госбюджет. К примеру, если в 2017 году госпошлина за номера цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 составляла 228 МРП, или 517332 тенге (в 2017 году), то в 2018 году за аналогичные номера с одинаковыми буквами нужно будет отдать пошлину в размере 285 МРП, или 685 425 тенге.

Однако, раскошелиться придется не только любителям красивой жизни, но и тем, кто планирует проехать по трассе Алматы — Капшагай. С нового года она станет платной. В соответствии с законом, от оплаты за проезд по этому участку трассы освобождаются машины скорой помощи, пожарных, полиции, армии, междугородние автобусы. Кроме того, за проезд по трассе не будут платить автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, сельхозтехника в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог и легковые автомобили физических и юридических лиц районов.

Цены на газ

Повысится цена на газ. Министерство энергетики РК издало приказ об увеличении предельной оптовой цены на газ, согласно которому с 1 января по 31 марта 2018 года предельная цена установлена в размере 38 701,67 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость. Рост составит около 10%.

Новый порядок выплат из ЕНПФ

С 1 января 2018 года пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться только ежемесячно. То есть, теперь отменены разовые выплаты, которые производились один раз в квартал, полгода и год. Эти деньги добавятся в ежемесячную пенсию, за счет чего сумма станет выше.

Получить досрочно или единовременно свои пенсионные накопления до сих пор могут лишь некоторые категории граждан. Это люди, вносившие добровольные взносы, по достижении 50 лет, инвалиды, выезжающие за рубеж на постоянное место жительства. Сразу всю сумму по достижении пенсионного возраста могут забрать лишь те, чьи накопления не превышают 12 минимальных пенсий (в 2018 году это будет 404 940 тенге). В случае смерти получателя его семье выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах 52,4 МРП, но не больше средств, находящихся на счете. Если после выплаты есть остаток, то эти средства наследуются.

Запрет на анонимность

В 2018 году закон также запретил анонимные комментарии на казахстанских интернет-ресурсах. Новый документ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» не позволяет пользователю оставлять анонимные комментарии. А владельцы сайтов будут обязаны заключать с ними соглашения об идентификации на портале электронного правительства или SMS-оповещений. При этом под запрет не подпадают такие популярные иностранные ресурсы, как, например, Facebook, Youtube, Instagram.

Изменения на законодательном уровне коснулись и работы журналистов. Законом введена норма о том, что представитель СМИ должен получать согласие от лица или его законного представителя на распространение в изданиях личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иных тайн, которые охраняются законом. Как разъяснял министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, журналисты смогут писать, например, о наличии у чиновника яхты, домах с бассейном или о том, что он лечится в самой дорогой зарубежной клинике. Однако под запрет попадает информация о болезни, от которой госслужащий лечится в клинике, или о том, что вместе с ним в доме с бассейном проживает усыновленный ребенок.

Повышение пенсий

Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет будут повышены еще на 8%. Всем состоявшимся пенсионерам с 1 июля 2018 года будет произведен единовременный перерасчет базовой пенсии, по итогам которого более 44% будут получать базовую пенсию в размере 100% прожиточного минимума, а это 28 284 тенге. Если трудовой стаж составляет 10 лет и менее или стаж вовсе отсутствует, то размер базовой пенсии будет равен 54% от величины прожиточного минимума. За каждый год сверх 10 лет ее размер будет увеличиваться на 2%. При стаже 33 года и более — он составит 100% прожиточного минимума.

Налоговая нагрузка для МСБ

Новый Налоговый кодекс освободит от налогообложения интернет-продавцов, внедрит упрощенный режим отчетности для малого и среднего бизнеса, снизит налоговую нагрузку. Все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков, внедрят режим фиксированного вычета, «упрощенной декларации», альтернативный налог на недропользование. Ожидается, что новый кодекс призван стимулировать рост МСБ и укреплять финансовый сектор страны.

Электронное декларирование

Также в Казахстане вводится электронное декларирование. Данная процедура на бумаге останется лишь в отдельных случаях, например, при технических сбоях. Таможенные органы не будут запрашивать у декларанта документы, которые могут быть получены из информационных систем госорганов. Также будет предоставляться отсрочка по таможенным пошлинам и налогам.

Новая схема выдачи соцпомощи

Адресная социальная помощь многодетным малообеспеченным семьям будет выдаваться в виде Единого пособия. Оно объединит специальное государственное и детское пособие, а также адресную социальную помощь. Соответственно, будет работать принцип одного окна. Дополнительно к предоставляемой адресной социальной помощи каждому трудоспособному гражданину со стороны государства будет оказываться поддержка в обучении и получении профессии с последующим трудоустройством или в открытии собственного дела с предоставлением микрокредита для этих целей.

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