Израильские ветеринары бьют тревогу: ёжики страдают ожирением

Источник: Telegraf.by

Нормальный вес для ёжика 700−800 грамм, при таком весе ёжик ведет нормальный образ жизни, охотится на насекомых и питается растительной пищей.

По словам главного ветеринара клиники при зоопарке в Рамат-Гане, основной причиной ожирения у ёжиков, проживающих в городской среде и близ городов, является корм, который некоторые израильтяне оставляют для бездомных кошек и собак.

Таким образом, ёжики находят легкий способ пропитания, параллельно с этим снижая физическую активность.