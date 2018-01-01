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17:05 (мск), источник: Telegraf.by

Израильские ветеринары бьют тревогу: ёжики страдают ожирением

Израильские ветеринары все чаще сталкиваются с проблемами ожирения среди ёжиков. Если раньше в клинику попадали животные с истощенным организмом, сегодня проблемой стал избыточный вес.

Источник: Telegraf.by

Нормальный вес для ёжика 700−800 грамм, при таком весе ёжик ведет нормальный образ жизни, охотится на насекомых и питается растительной пищей.

По словам главного ветеринара клиники при зоопарке в Рамат-Гане, основной причиной ожирения у ёжиков, проживающих в городской среде и близ городов, является корм, который некоторые израильтяне оставляют для бездомных кошек и собак.

Таким образом, ёжики находят легкий способ пропитания, параллельно с этим снижая физическую активность.

Ветеринары предупреждают, что ожирение у ёжиков это только часть проблемы, при избыточном весе ёжики становятся менее проворными и даже теряют способность «свернуться в клубок» для защиты от хищников.

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