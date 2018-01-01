Израильские ветеринары бьют тревогу: ёжики страдают ожирением
Израильские ветеринары все чаще сталкиваются с проблемами ожирения среди ёжиков. Если раньше в клинику попадали животные с истощенным организмом, сегодня проблемой стал избыточный вес.
Израильские ветеринары все чаще сталкиваются с проблемами ожирения среди ёжиков. Если раньше в клинику попадали животные с истощенным организмом, сегодня проблемой стал избыточный вес.
Нормальный вес для ёжика 700−800 грамм, при таком весе ёжик ведет нормальный образ жизни, охотится на насекомых и питается растительной пищей.
По словам главного ветеринара клиники при зоопарке в
Таким образом, ёжики находят легкий способ пропитания, параллельно с этим снижая физическую активность.
Ветеринары предупреждают, что ожирение у ёжиков это только часть проблемы, при избыточном весе ёжики становятся менее проворными и даже теряют способность «свернуться в клубок» для защиты от хищников.