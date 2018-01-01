Новозеландцы ради возможности выпить в Новый год построили остров

Во время отлива в устье реки Тайруа новозеландцы насыпали остров из песка, поставили на него стол, дождались, когда вода вернется, и начали отмечать Новый год.

Как пишет BBC News, они утверждали, что находятся в «интернациональных водах», где не действует запрет на распитие алкоголя. «Островитяне» выпивали всю новогоднюю ночь, 1 января остров еще был на месте.

Инспектор полиции Джон Келли назвал идею креативной, по его словам, если бы он знал про остров, он, возможно, присоединился бы к его создателям.