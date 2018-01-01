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16:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы объяснил, почему в центре города «загорелась» елка

Сити менеджер призвал внимательнее относиться к подобным историям.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 1 января, в соцсетях и месседжерах активно распространялась информация о серьезном пожаре в Уфе: на главной площади города якобы загорелась пушистая красавица-ель. Те, кто активно пользуется соцсетями, отличили обман от правды быстро: случай на видео произошел вовсе не в Уфе, а в Южно-Сахалинске.

На оперативном совещании в мэрии Ирек Ялалов также затронул тему фейковой рассылки.

— Глава городской администрации отметил, что к такого рода провокациям тоже нужно быть готовым и вовремя разъяснять горожанам ситуацию в городе. В Уфе, к счастью, нештатных ситуаций на ледовых городках не было, — уточнили в пресс-службе мэрии.

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