Мэр Уфы объяснил, почему в центре города «загорелась» елка
Сити менеджер призвал внимательнее относиться к подобным историям.
Сити менеджер призвал внимательнее относиться к подобным историям.
Сегодня днем, 1 января, в соцсетях и месседжерах активно распространялась информация о серьезном пожаре в Уфе: на главной площади города якобы загорелась пушистая
На оперативном совещании в мэрии Ирек Ялалов также затронул тему фейковой рассылки.
— Глава городской администрации отметил, что к такого рода провокациям тоже нужно быть готовым и вовремя разъяснять горожанам ситуацию в городе. В Уфе, к счастью, нештатных ситуаций на ледовых городках не было, — уточнили в