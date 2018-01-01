Мэр Уфы объяснил, почему в центре города «загорелась» елка

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 1 января, в соцсетях и месседжерах активно распространялась информация о серьезном пожаре в Уфе: на главной площади города якобы загорелась пушистая красавица-ель. Те, кто активно пользуется соцсетями, отличили обман от правды быстро: случай на видео произошел вовсе не в Уфе, а в Южно-Сахалинске.

На оперативном совещании в мэрии Ирек Ялалов также затронул тему фейковой рассылки.