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17:03 (мск), источник: Sputnik.md

Самый длинный в мире стеклянный мост способен выдержать тысячи людей

Самый длинный стеклянный мост в мире открыт в китайской провинции Хэбэй.

Источник: Sputnik.md

Длина моста, который находится в живописном районе Хунъягу уезда Пиншань города Шицзячжуан, составляет 488 метров, а ширина — 2 метра. Его возводили в течение полутора лет.

Конструкция состоит из 1 077 панелей из прозрачного стекла толщиной четыре сантиметра. Мост протянут на высоте 218 метров между двумя крутыми отвесными скалами. Общий вес конструкции — порядка 70 тонн.

Мост специально строили так, чтобы он немного раскачивался, когда люди идут по нему к центру конструкции, которая может выдержать одновременно до 2 тысяч человек. Несмотря на такие данные, пускать на мост будут не более 500 человек за раз.

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