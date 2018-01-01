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16:48 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловскую область приходят морозы

В Свердловскую область идут морозы. В регионе похолодает уже завтра, но осадков не ожидается, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Уральского УГМС, 2 января В Свердловской области похолодает до минус 10−14 градусов. Ночью температура опустится до -16. Снега не ожидается, но на дорогах будет гололед.

В Екатеринбурге днем похолодает до минус 10−13 градусов. Ночью морозы усилятся: минус 14−16.

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