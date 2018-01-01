Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Чем нас лечат от похмелья
Дети Киркорова, Пересильд, Тимати, Плющенко снялись в шоу Урганта
«Может, возьмешь наш газ?»: Порошенко об условиях покупки газа РФ
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Боевики применили РСЗО по российской авиабазе в Сирии – СМИ
Журналист об эмоциях попавших под обстрел "Вербы"
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Раковые клетки уморили голодом
Путин предложил отрезать управкомпании от денежных потоков
Назван лучший по качеству жизни город России
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
16:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

Первым ребенком 2018 года в Челнах стала девочка

Мать ребенка приехала в Автоград на роды из Муслюмовского района РТ.

(Набережные Челны, 1 января, «Татар-информ»). Первым ребенком, родившимся в новом году в Набережных Челнах, стала девочка. Об этом сообщает пресс-служба Камского детского медицинского центра.

Ребенок родился в Перинатальном центре КДМЦ в 4.40 утра. Вес девочки — 3870 г, рост — 53 см. Ее мать приехала в Автоград на роды из Муслюмовского района РТ. Это первый ребенок в семье.

В 7.50 утра родился второй ребенок этого года в Набережных Челнах. Вес мальчика — 3352 г, рост — 54 см. Его родители живут в Автограде.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Соперниками «КАМАЗ-Мастера» на «Дакаре-2018» станут IVECO, Renault, «МАЗ» и Tatra
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2018 года
Глава Ирана объяснил, чем вызваны протесты в стране
Гидрометцентр дал прогноз на 2018 год
Путин признался, что не любит появляться на телеэкране
Стала известна новая страна-председатель Совета ЕС
Саакашвили встретил Новый год в палатке у Рады
Сознание Олега Табакова прояснилось после потери памяти
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски» Победителем гонки стал швейцарец Дарио Колонья, третьим финишировал еще один россиянин Александр Большунов
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь