Первым ребенком 2018 года в Челнах стала девочка

(Набережные Челны, 1 января, «Татар-информ»). Первым ребенком, родившимся в новом году в Набережных Челнах, стала девочка. Об этом сообщает пресс-служба Камского детского медицинского центра.

Ребенок родился в Перинатальном центре КДМЦ в 4.40 утра. Вес девочки — 3870 г, рост — 53 см. Ее мать приехала в Автоград на роды из Муслюмовского района РТ. Это первый ребенок в семье.