Первым ребенком 2018 года в Челнах стала девочка
Мать ребенка приехала в Автоград на роды из Муслюмовского района РТ.
Мать ребенка приехала в Автоград на роды из Муслюмовского района РТ.
(Набережные Челны, 1 января, «Татар-информ»). Первым ребенком, родившимся в новом году в Набережных Челнах, стала девочка. Об этом сообщает
Ребенок родился в Перинатальном центре КДМЦ в 4.40 утра. Вес девочки — 3870 г, рост — 53 см. Ее мать приехала в Автоград на роды из Муслюмовского района РТ. Это первый ребенок в семье.
В 7.50 утра родился второй ребенок этого года в Набережных Челнах. Вес мальчика — 3352 г, рост — 54 см. Его родители живут в Автограде.