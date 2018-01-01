Родился в рубашке: «самый везучий велосипедист в мире» попал на видео
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Профессиональный 31-летний
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Профессиональный 31-летний
Спортсмен пытался перелететь на велосипеде через забор, совершив вращение на 360 градусов через голову. Однако трюк не получился: Наполитан «сел» прямо на ограду.
На кадрах видно, как гонщик сбросил байк и спокойно спустился на землю.
«Я, правда, не знаю, как это описать, кроме того факта, что мне действительно очень повезло, — написал Энтони Наполитан на своей странице в Instagram. — Я ехал на своем BMX, как вдруг произошло это безумие».
За два дня видео набрало 260 тысяч просмотров и около трех тысяч комментариев. Многие пользователи сочли спортсмена «самым везучим велосипедистом» и выразили надежду, что и в будущем его не покинет удача.
«У меня нет слов. Рад, что с тобой все в порядке», — написал srmorgan81.
«Ты родился в рубашке, чувак», — прокомментировал tjatniel.
«О Боже, ты же чуть не умер», — отреагировал finlayedwards.
Негативных отзывов и комментариев под записью практически не было, однако многие пользователи поинтересовались, не пробовал ли Наполитан повторить трюк.