Родился в рубашке: «самый везучий велосипедист в мире» попал на видео

Спортсмен пытался перелететь на велосипеде через забор, совершив вращение на 360 градусов через голову. Однако трюк не получился: Наполитан «сел» прямо на ограду.

При этом экстремалу удалось избежать травм.

На кадрах видно, как гонщик сбросил байк и спокойно спустился на землю.

«Я, правда, не знаю, как это описать, кроме того факта, что мне действительно очень повезло, — написал Энтони Наполитан на своей странице в Instagram. — Я ехал на своем BMX, как вдруг произошло это безумие».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mhoalv9S2Gw?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За два дня видео набрало 260 тысяч просмотров и около трех тысяч комментариев. Многие пользователи сочли спортсмена «самым везучим велосипедистом» и выразили надежду, что и в будущем его не покинет удача.

«У меня нет слов. Рад, что с тобой все в порядке», — написал srmorgan81.

«Ты родился в рубашке, чувак», — прокомментировал tjatniel.

«О Боже, ты же чуть не умер», — отреагировал finlayedwards.