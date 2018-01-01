Трасса «Скандинавия» поменяла обозначение

Источник: РИА "Новости"

Буквой «M» будут обозначаться только трассы федерального значения, которые соединяют Москву с административными центрами и столицами иностранных государств.

Для магистралей федерального или регионального значения, не затрагивающих столицу, решено использовать литеру «Р». Наконец, буквой «А» теперь помечены подъездные дороги к крупнейшим транспортным узлам, спецобъектам, границам других стран, а также участки, соединяющие федеральные трассы между собой.