Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Четверняшки, одетые в героев «Звездных войн», покорили пользователей Сети
Невымышленная история тети модели из РФ, ставшей вождем в Африке
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Падение «Промсвязьбанка» В чем подозревают руководство финансового учреждения?
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Журналист поведал об эмоциях попавших под обстрел "Вербы"
В ДНР о переходе бойцов ВСУ на сторону ополченцев
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Раковые клетки уморили голодом
В Израиле построили рекордно высокую башню из Lego (видео)
Достроили: что появилось в РФ в 2017 году (фото)
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
17:02 (мск), источник: ivbg.ru

Трасса «Скандинавия» поменяла обозначение

Росавтодор объявил о переходе на новые учётные номера автомобильных дорог с первого января 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Буквой «M» будут обозначаться только трассы федерального значения, которые соединяют Москву с административными центрами и столицами иностранных государств.

Для магистралей федерального или регионального значения, не затрагивающих столицу, решено использовать литеру «Р». Наконец, буквой «А» теперь помечены подъездные дороги к крупнейшим транспортным узлам, спецобъектам, границам других стран, а также участки, соединяющие федеральные трассы между собой.

Так, например, автодороги М-10 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — линия с Финляндской Республикой и М-11 «Нарва» Санкт-Петербург — линия с Эстонской Республикой буду обозначаться А-181 и А-180 соответственно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Виталий Петров – о тестировании BR1 и предстоящем сезоне гонок
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2018 года
Глава Ирана объяснил, чем вызваны протесты в стране
Гидрометцентр дал прогноз на 2018 год
Путин признался, что не любит появляться на телеэкране
Стала известна новая страна-председатель Совета ЕС
Саакашвили встретил Новый год в палатке у Рады
Сознание Олега Табакова прояснилось после потери памяти
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски» Победителем гонки стал швейцарец Дарио Колонья, третьим финишировал еще один россиянин Александр Большунов
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь