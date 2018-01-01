Трасса «Скандинавия» поменяла обозначение
Росавтодор объявил о переходе на новые учётные номера автомобильных дорог с первого января 2018 года.
Росавтодор объявил о переходе на новые учётные номера автомобильных дорог с первого января 2018 года.
Буквой «M» будут обозначаться только трассы федерального значения, которые соединяют Москву с административными центрами и столицами иностранных государств.
Для магистралей федерального или регионального значения, не затрагивающих столицу, решено использовать литеру «Р». Наконец, буквой «А» теперь помечены подъездные дороги к крупнейшим транспортным узлам, спецобъектам, границам других стран, а также участки, соединяющие федеральные трассы между собой.
Так, например, автодороги М-10 «Скандинавия»