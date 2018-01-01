Птица года: куда идти любоваться щеглом

Источник: Sputnik.by

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«Увидеть щегла можно и в больших городах. Они остаются зимовать в стране и изредка перелетают только в поисках пропитания. Их можно встретить на пустырях или в парках — они ищут семена сорных растений, такие коробочки, которые к зиме засыхают», — рассказал Левый.

Там, где траву постоянно скашивают, и лопух, чертополох или ослинник не могут вырасти, щеглы обитать не будут. «Поэтому лучше искать их на окраинах городов, где они еще могут найти себе пропитание», — отметил орнитолог.

Если хочется порадовать щегла, то именно семенами таких растений его привлекать и надо — для пернатого красавца это главное лакомство. А вот к кормушке приучить щегла вряд ли удастся — во всяком случае, такое случается достаточно редко.

Кроме оперения, щегла можно узнать и по пению — оно очень характерное, его легко узнать всего за пару нот. Собеседник Sputnik предложил послушать в интернете звуки пения щеглов — они сразу запомнятся и позволят найти и рассмотреть птицу года Беларуси.