Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Раковые клетки уморили голодом
Пелагея рассказала, как готовится с дочкой к Новому году
«Может, возьмешь наш газ?»: Порошенко об условиях покупки газа РФ
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирии подверглась ракетной атаке
Журналист об эмоциях попавших под обстрел "Вербы"
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Раковые клетки уморили голодом
Путин предложил отрезать управкомпании от денежных потоков
Назван лучший по качеству жизни город России
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
19:37 (мск), источник: Sputnik.by

Птица года: куда идти любоваться щеглом

Птицей наступившего 2018 года в Беларуси объявлен щегол. По просьбе Sputnik орнитолог организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Семен Левый рассказал о том, что любят эти пернатые, где их можно встретить и как узнать всего за пару нот их пения.

Источник: Sputnik.by
Читайте также
Ученые воссоздали самый страшный звук всех времен

«Увидеть щегла можно и в больших городах. Они остаются зимовать в стране и изредка перелетают только в поисках пропитания. Их можно встретить на пустырях или в парках — они ищут семена сорных растений, такие коробочки, которые к зиме засыхают», — рассказал Левый.

Там, где траву постоянно скашивают, и лопух, чертополох или ослинник не могут вырасти, щеглы обитать не будут. «Поэтому лучше искать их на окраинах городов, где они еще могут найти себе пропитание», — отметил орнитолог.

Если хочется порадовать щегла, то именно семенами таких растений его привлекать и надо — для пернатого красавца это главное лакомство. А вот к кормушке приучить щегла вряд ли удастся — во всяком случае, такое случается достаточно редко.

Кроме оперения, щегла можно узнать и по пению — оно очень характерное, его легко узнать всего за пару нот. Собеседник Sputnik предложил послушать в интернете звуки пения щеглов — они сразу запомнятся и позволят найти и рассмотреть птицу года Беларуси.

«По последней информации, в Беларуси живут около 200 тысяч гнездующихся пар щеглов. Им, по большому счету, ничто не угрожает, хотя и мест для возможного обитания в городах становится меньше», — заключил специалист.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Тайна дня: fb4e568623b5f8cf7e932e6ba7eddc0db9f42a712718f488bdc0bf880dd3
Ким Чен Ын готов к диалогу, но держит красную кнопку на столе
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2018 года
Глава Ирана объяснил, чем вызваны протесты в стране
Гидрометцентр дал прогноз на 2018 год
Путин признался, что не любит появляться на телеэкране
Стала известна новая страна-председатель Совета ЕС
Саакашвили встретил Новый год в палатке у Рады
Сознание Олега Табакова прояснилось после потери памяти
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски» Победителем гонки стал швейцарец Дарио Колонья, третьим финишировал еще один россиянин Александр Большунов
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь