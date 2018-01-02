Нарушение суточного биоритма организма ускоряет рост опухолей

Результаты исследования можно найти в журнале Nature Cell Biology.

Для того, чтобы клетки, в том числе раковые, могли расти и делиться, им нужно выделять большое количество белков и аминокислот. Однако лишь немногие белки правильно сворачиваются, поэтому в организме запускается реакция несвернутых белков. Эта реакция замедляет синтез новых белков и позволяет старым свернуться до конца, иначе их накопление может привести к гибели клеток.

Ученые выяснили, что раковые клетки научились управлять этой реакцией, чтобы при необходимости замедлять синтез белков и тем самым избегать большого количества несвернутых белков. Раковые клетки могут управлять этим синтезом, контролируя свои суточные биоритмы, которые тесно связаны с реакцией несвернутых белков. Такая способность помогает им выживать в условиях, смертельных для обычных клеток.

Авторы провели ряд экспериментов, в ходе которых искусственно вызвали реакцию несвернутых белков в клетках остеогенной саркомы. Во время этой реакции уровень белка Bmal1, который отвечает за суточные биоритмы, и в ночные, и в дневные часы оставался низким, хотя ночью должен был подняться. Раковые клетки не давали реакции несвернутых белков завершиться, чтобы белок Bmal1 не начал синтез и не помешал ускоренному росту опухоли.