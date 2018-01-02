Нарушение суточного биоритма организма ускоряет рост опухолей
Американские ученые выяснили, что при нарушении выделения белка Bmal1, который отвечает за суточный биоритм организма, раковые клетки начинают активно расти.
Американские ученые выяснили, что при нарушении выделения белка Bmal1, который отвечает за суточный биоритм организма, раковые клетки начинают активно расти.
Результаты исследования можно найти в журнале Nature Cell Biology.
Для того, чтобы клетки, в том числе раковые, могли расти и делиться, им нужно выделять большое количество белков и аминокислот. Однако лишь немногие белки правильно сворачиваются, поэтому в организме запускается реакция несвернутых белков. Эта реакция замедляет синтез новых белков и позволяет старым свернуться до конца, иначе их накопление может привести к гибели клеток.
Ученые выяснили, что раковые клетки научились управлять этой реакцией, чтобы при необходимости замедлять синтез белков и тем самым избегать большого количества несвернутых белков. Раковые клетки могут управлять этим синтезом, контролируя свои суточные биоритмы, которые тесно связаны с реакцией несвернутых белков. Такая способность помогает им выживать в условиях, смертельных для обычных клеток.
Авторы провели ряд экспериментов, в ходе которых искусственно вызвали реакцию несвернутых белков в клетках остеогенной саркомы. Во время этой реакции уровень белка Bmal1, который отвечает за суточные биоритмы, и в ночные, и в дневные часы оставался низким, хотя ночью должен был подняться. Раковые клетки не давали реакции несвернутых белков завершиться, чтобы белок Bmal1 не начал синтез и не помешал ускоренному росту опухоли.
«У всех нормальных клеток в организме есть суточные биоритмы. Мы показали, что если перезапустить эти биоритмы в раковых клетках, то можно замедлить их деление», — рассказал Ювен Бу, один из авторов статьи, аспирант лаборатории липидомики, патологии и терапии медицинского университета Южной Каролины.