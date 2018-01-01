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18:10 (мск), источник: РИА Новости

Медики рассказали, как высыпаться каждый день

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Профессиональный сомнолог, доктор медицинских наук из Университета Сиднея Кармел Харрингтон рассказала, почему даже после восьми часов сна многие чувствуют себя уставшими и невыспавшимися. Эксперта цитирует The Daily Mail.

Источник: Reuters

По ее словам, главная ошибка тех, кто сталкивается с подобной проблемой — отсутствие постоянного режима.

Крайне важно вставать и ложиться примерно в одно и то же время, в противном случае качество сна резко снижается, подчеркивает специалист.
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«Большинство людей не понимают, что время, в которое они просыпаются, влияет на время, когда они смогут заснуть», — отметила она. Харрингтон пояснила, что в момент, когда человек видит утренний свет, в мозгу прекращается выработка мелатонина, регулирующего суточные ритмы, и именно на этой временной точке фиксируются индивидуальные «биологические часы».

При этом сомнолог отметила, что незначительные отклонения от привычного распорядка дня все же возможны, однако они не должны превышать 60 минут.

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