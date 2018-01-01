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20:15 (мск), источник: Новости Перми

Подрядчиков предупредили, что в Перми выпадет снег

В первые дни 2018 года в Перми ожидаются обильные снегопады. Все УК и подрядные организации заранее извещены о предстоящих погодных условиях. С 4 января в городе начнутся контрольные рейды по уборке снега.

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Источник: Новости Перми

Сотрудникам городской и районных администраций с 4 по 9 января поручено контролировать содержание улично-дорожной сети и придомовых территорий. С 9 января к проверкам присоединится и вновь созданная административно-техническая инспекция при МКУ «Пермблагоустройство».

На первом этапе инспекторы будут работать только на территории центрально-планировочного района — в Ленинском районе, центральных частях Дзержинского и Свердловского районов. Эта территория разделена на 10 участков, за каждым из которых будет закреплен свой инспектор. Он будет совершать ежедневные пешие обходы территорий общего пользования, придомовых территорий и территорий, закрепленных за различными хозяйствующими субъектами.

Все нарушения будут фиксироваться и передаваться уполномоченным органам для составления протоколов за административные правонарушения.

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