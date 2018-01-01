Подрядчиков предупредили, что в Перми выпадет снег

Сотрудникам городской и районных администраций с 4 по 9 января поручено контролировать содержание улично-дорожной сети и придомовых территорий. С 9 января к проверкам присоединится и вновь созданная административно-техническая инспекция при МКУ «Пермблагоустройство».

На первом этапе инспекторы будут работать только на территории центрально-планировочного района — в Ленинском районе, центральных частях Дзержинского и Свердловского районов. Эта территория разделена на 10 участков, за каждым из которых будет закреплен свой инспектор. Он будет совершать ежедневные пешие обходы территорий общего пользования, придомовых территорий и территорий, закрепленных за различными хозяйствующими субъектами.