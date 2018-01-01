Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Раковые клетки уморили голодом
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка
Самым популярным новогодним блюдом в РФ оказалось не оливье
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Падение «Промсвязьбанка» В чем подозревают руководство финансового учреждения?
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Боевики применили РСЗО по российской авиабазе в Сирии – СМИ
Журналист об эмоциях попавших под обстрел "Вербы"
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Раковые клетки уморили голодом
Путин предложил отрезать управкомпании от денежных потоков
Назван лучший по качеству жизни город России
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
19:30 (мск), источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 2 января: на севере морозы, на юге и западе — оттепель

Прогноз погоды на 2 января по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -5° 38% 772 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Informburo.kz

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 16−18 градусов мороза, днём 6−8 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 6−8 градусов мороза, днём 3−5 мороза.

Фоторепортаж
В каком городе Казахстана самая красивая елкаВо всех городах Казахстана дали старт новогодним празднованиям.

В Акмолинской области 2 января переменная облачность, местами туман. Температура воздуха ночью 13−18 градусов мороза, днём 5−10 мороза.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков, туман. Температура ночью 9−14 градусов мороза, днём 3−8 мороза.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Температура ночью 5−10 градусов мороза, днём 1−6 мороза.

В Атырауской области переменная облачность, дождь с переходом в снег, туман, гололедица. Ночью температура воздуха составит от 1 до 6 градусов мороза, днём от 0 до 5 градусов мороза.

В Восточно-Казахстанской области пасмурно, снег, метель, туман, гололедица, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 градусов мороза, днём 3−8 мороза.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с. Температура ночью 5−10 градусов мороза, днём 1−6 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области 2 января переменная облачность, дождь с переходом в снег, местами туман и гололедица. Температура воздуха ночью 3−8 градусов мороза, днём от 0 до 5 мороза.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков, местами туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20 градусов мороза, днём 5−10 мороза.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 13−18 градусов мороза, днём 5−10 мороза.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков, местами усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 градусов мороза, днём 3−8 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, дождь с переходом в снег, местами туман, гололедица. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днём от 0 до 5 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью от 22 до 27 градусов мороза, днём 15−20 мороза.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Ночью температура воздуха составит 19−24 градусов мороза, днём 6−11 мороза.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами усиление ветра до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, днём 10−15 тепла.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Видео финала КВН, где победила команда из Казахстана, опубликовали в сети
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2018 года
Глава Ирана объяснил, чем вызваны протесты в стране
Гидрометцентр дал прогноз на 2018 год
Путин признался, что не любит появляться на телеэкране
Стала известна новая страна-председатель Совета ЕС
Саакашвили встретил Новый год в палатке у Рады
Сознание Олега Табакова прояснилось после потери памяти
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски» Победителем гонки стал швейцарец Дарио Колонья, третьим финишировал еще один россиянин Александр Большунов
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь