Прогноз погоды на 2 января: на севере морозы, на юге и западе — оттепель

Источник: Informburo.kz

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 16−18 градусов мороза, днём 6−8 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 6−8 градусов мороза, днём 3−5 мороза.

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В Акмолинской области 2 января переменная облачность, местами туман. Температура воздуха ночью 13−18 градусов мороза, днём 5−10 мороза.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков, туман. Температура ночью 9−14 градусов мороза, днём 3−8 мороза.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Температура ночью 5−10 градусов мороза, днём 1−6 мороза.

В Атырауской области переменная облачность, дождь с переходом в снег, туман, гололедица. Ночью температура воздуха составит от 1 до 6 градусов мороза, днём от 0 до 5 градусов мороза.

В Восточно-Казахстанской области пасмурно, снег, метель, туман, гололедица, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 градусов мороза, днём 3−8 мороза.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с. Температура ночью 5−10 градусов мороза, днём 1−6 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области 2 января переменная облачность, дождь с переходом в снег, местами туман и гололедица. Температура воздуха ночью 3−8 градусов мороза, днём от 0 до 5 мороза.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков, местами туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20 градусов мороза, днём 5−10 мороза.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 13−18 градусов мороза, днём 5−10 мороза.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков, местами усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 градусов мороза, днём 3−8 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, дождь с переходом в снег, местами туман, гололедица. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днём от 0 до 5 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью от 22 до 27 градусов мороза, днём 15−20 мороза.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Ночью температура воздуха составит 19−24 градусов мороза, днём 6−11 мороза.