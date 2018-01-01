Поликлиники Башкирии изменили график работы в новогодние праздники

С 1 по 8 января поликлиники работают с 8 утра до 16 часов, с приемом вызовов, в том числе неотложных, до 15.00.

Для стационарного лечения населения, предоставления своевременной экстренной и плановой медпомощи в больницах предусмотрен резерв коек. Также в эти дни можно получить неотложную стоматологическую помощь населению.

Травмпункты работают в круглосуточном режиме. В Уфе для детей круглосуточную помощь данного профиля предоставят на базе основного корпуса Республиканской детской клинической больницы (возле приемного покоя).