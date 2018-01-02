Ученые дали советы по проведению противораковой терапии у людей с метастазами в мозге

Результаты работы были опубликованы в журнале The Lancet.

Очень часто врачи отказывают людям с метастазами в головном мозге и центральной нервной системе в противораковой терапии, и даже если проводят ее, особого воздействия она не имеет. Поэтому при составлении руководства ученым нужно было понять, каким образом отслеживать реакцию опухолей на лечение у таких пациентов, и провести предварительные исследования препаратов, чтобы сразу выявить не имеющие никакого эффекта лекарства и не подвергать пациентов лишнему риску.

Руководство предлагает три стратегии, основанные на предположительном влиянии препарата на мозг. Если считается, что новый препарат маловероятно окажет какой-либо эффект на головной мозг, то людям со стабильным состоянием болезни ЦНС его можно применять, но при активном развитии болезни это противопоказано. Если есть вероятность, что лекарство окажет воздействие на мозг, то противораковая терапия показана людям с любым состоянием болезни. В случае если ученым непонятно, воздействует ли препарат на мозг или нет, создатели руководства рекомендуют провести исследования с людьми на ранних стадиях болезни, чтобы собрать информацию для дальнейших экспериментов.