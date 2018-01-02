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20:38 (мск), источник: Индикатор

Ученые дали советы по проведению противораковой терапии у людей с метастазами в мозге

Ученые из Колорадского университета в Боулдере составили руководство по проведению противораковой терапии у людей с метастазами в головном мозге и центральной нервной системы.

Результаты работы были опубликованы в журнале The Lancet.

Очень часто врачи отказывают людям с метастазами в головном мозге и центральной нервной системе в противораковой терапии, и даже если проводят ее, особого воздействия она не имеет. Поэтому при составлении руководства ученым нужно было понять, каким образом отслеживать реакцию опухолей на лечение у таких пациентов, и провести предварительные исследования препаратов, чтобы сразу выявить не имеющие никакого эффекта лекарства и не подвергать пациентов лишнему риску.

Руководство предлагает три стратегии, основанные на предположительном влиянии препарата на мозг. Если считается, что новый препарат маловероятно окажет какой-либо эффект на головной мозг, то людям со стабильным состоянием болезни ЦНС его можно применять, но при активном развитии болезни это противопоказано. Если есть вероятность, что лекарство окажет воздействие на мозг, то противораковая терапия показана людям с любым состоянием болезни. В случае если ученым непонятно, воздействует ли препарат на мозг или нет, создатели руководства рекомендуют провести исследования с людьми на ранних стадиях болезни, чтобы собрать информацию для дальнейших экспериментов.

Ученые отмечают, что иногда обидно исключать человека из очереди на терапию просто из-за наличия у него метастаз в мозге. У многих из них есть шансы вылечиться, но без терапии выздоровление невозможно. Руководство разработано для создания и развития новых противораковых видов терапии. К таким людям в основном относятся пациенты с раком груди, меланомой и раком легких.

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