Житель Татарстана выиграл в лотерею 250 миллионов рублей
Сегодня в новогоднем розыгрыше «Русского лото» были объявлены победители лотереи.
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Сегодня в новогоднем розыгрыше «Русского лото» были объявлены победители лотереи.
Как сообщили в эфире телеканал НТВ, один из победителей живет в Татарстане — его билет оказался выигрышным на 250 млн. рублей.
Точные данные победителя пока неизвестны. Однако в группе «Столото» в социальной сети один из подписчиков сообщил, что победителем является именно он.