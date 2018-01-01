Житель Татарстана выиграл в лотерею 250 миллионов рублей

Как сообщили в эфире телеканал НТВ, один из победителей живет в Татарстане — его билет оказался выигрышным на 250 млн. рублей.

Точные данные победителя пока неизвестны. Однако в группе «Столото» в социальной сети один из подписчиков сообщил, что победителем является именно он.