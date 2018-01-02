Забег Дедов Морозов на лыжах состоится в Уфе 6 января
Уфа. 1 января.
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Уфа. 1 января.
Как сообщает
В рамках лыжного забега запланирован большой «фан-ран» Дедов Морозов.
Согласно информации, стать участником и почувствовать себя в роли главного новогоднего волшебника может каждый. Для этого организаторы подготовили более 50 костюмов.
Отмечается, что предварительной регистрации на мероприятие не требуется. Поддержать лыжников также приглашаются все уфимцы. Начало в 16.00. Место сбора: ул. Гатчинская, 1, ориентир мечеть «Мадина»).