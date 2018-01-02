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09:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

С 1 января в Челнах подорожали билеты на колесо обозрения

Открытое в 2016 году колесо обозрения работает как летом, так и зимой.

(Набережные Челны, 1 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). С 1 января в Набережных Челнах на 50 рублей подорожали билеты на колесо обозрения. Об этом сообщается в группе аттракциона в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, важная информация! С 1 января 2018 г. цены на посещение аттракциона “Колесо обозрения” изменились: цена взрослого билета (с 9 лет) — 200 руб., детского (до 9 лет) — 150 руб. Дети до 3 лет — бесплатно (в сопровождении взрослого). Рады вас видеть ежедневно с 10 до 22 часов», — говорится в сообщении.

Ранее билет для взрослого стоил 150 рублей, для ребенка — 100 рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новое колесо обозрения высотой 48 м было открыто в марте 2016 года. Оно работает как летом, так и зимой.

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