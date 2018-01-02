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10:18 (мск), источник: НТА-Приволжье

Сотни брошенных ёлок остались на местах новогодних базаров в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 1 января. НТА-Приволжье — Сотни брошенных ёлок остались на местах новогодних базаров в Нижнем Новгороде.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщают очевидцы в соцсетях, торговцы живыми новогодними ёлками побросали свой нераспроданный товар 1 января прямо на месте новогодних базаров.

«Проезжая сегодня через площадь Свободы увидели много-много брошенных срубленных ёлок. Остатки стихийной предновогодней торговли с целью быстро срубить бабло», — возмущаются нижегородцы.

О таких же свалках брошенных елей информация поступает и из других точек, где ещё сутки назад были ёлочные базары: бульвар Заречный, ТЦ «Седьмое небо», площадь Советская и т. д.

Напомним, более 30 ёлочных базаров были открыты в Нижнем Новгороде в преддверии Нового года.

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