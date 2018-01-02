Сотни брошенных ёлок остались на местах новогодних базаров в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 1 января.
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Нижний Новгород. 1 января.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, торговцы живыми новогодними ёлками побросали свой нераспроданный товар 1 января прямо на месте новогодних базаров.
«Проезжая сегодня через площадь Свободы увидели
О таких же свалках брошенных елей информация поступает и из других точек, где ещё сутки назад были ёлочные базары: бульвар Заречный, ТЦ «Седьмое небо», площадь Советская
Напомним, более 30 ёлочных базаров были открыты в Нижнем Новгороде в преддверии Нового года.