В Москве поездка по карте «Тройка» подорожает на один рубль

Источник: РИА "Новости"

«Со 2 января 2018 года проезд по карте “Тройка” в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году», — сказали в пресс-службе. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок, стоившего 1,7 тыс. рублей, возрастет на 65 рублей, а безлимитный билет на 30 дней подорожает на 75 рублей — до 2,075 тыс. рублей. По данным департамента, тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, «что ниже среднегодовой инфляции».

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Неизменной останется стоимость разовых поездок на городском транспорте: билетов «Единый» на одну и две поездки, билета ТАТ на одну поездку в зоне «Б» (Троицкий, Зеленоградский административные округа и Кунцево).

Для школьников и студентов появится дополнительный трехмесячный билет для проезда в метро и наземном городском транспорте. «Учащиеся смогут экономить время, покупая проездной на длительный срок. В результате стоимость проезда для учащихся без ограничения поездок в течение трех месяцев в наземном транспорте составит 750 рублей, а в метро — 1,14 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе.