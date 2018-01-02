В Москве поездка по карте «Тройка» подорожает на один рубль
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Стоимость проезда по карте «Тройка» в городском транспорте Москвы увеличится со 2 января 2018 года на один рубль — до 36 рублей. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Стоимость проезда по карте «Тройка» в городском транспорте Москвы увеличится со 2 января 2018 года на один рубль — до 36 рублей. Об этом ТАСС сообщили в
«Со 2 января 2018 года проезд по карте “Тройка” в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году», — сказали в
Неизменной останется стоимость разовых поездок на городском транспорте: билетов «Единый» на одну и две поездки, билета ТАТ на одну поездку в зоне «Б» (Троицкий, Зеленоградский административные округа и Кунцево).
Для школьников и студентов появится дополнительный трехмесячный билет для проезда в метро и наземном городском транспорте. «Учащиеся смогут экономить время, покупая проездной на длительный срок. В результате стоимость проезда для учащихся без ограничения поездок в течение трех месяцев в наземном транспорте составит 750 рублей, а в метро — 1,14 тыс. рублей», — добавили в
При этом стоимость безлимитных билетов для учащихся на метро и наземный транспорт останется на уровне 380 и 250 рублей соответственно.