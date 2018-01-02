Медики рассказали, как высыпаться каждый день

Эксперта цитирует The Daily Mail. По ее словам, главная ошибка тех, кто сталкивается с подобной проблемой, — отсутствие постоянного режима. Крайне важно вставать и ложиться примерно в одно и то же время, в противном случае качество сна резко снижается, подчеркивает специалист.

«Большинство людей не понимают, что время, в которое они просыпаются, влияет на время, когда они смогут заснуть», - отметила она.

Харрингтон пояснила, что в момент, когда человек видит утренний свет, в мозгу прекращается выработка мелатонина, регулирующего суточные ритмы, и именно на этой временной точке фиксируются индивидуальные «биологические часы».