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21:11 (мск), источник: РИА Новости

Британка смогла родить в Новый год после восьми неудачных беременностей

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Жительница Великобритании смогла родить здорового ребенка на Новый год после восьми неудачных беременностей, пишет Mirror.

Источник: РИА Новости

Как сообщается, Эмма Паркер и ее муж Крэйг в течение шести лет пытались завести ребенка. Однако восемь беременностей завершились плачевно для семьи.

В новогоднее утро на свет появился первенец Паркеров, которого назвали Чарли. Отмечается, что Эмма должна была родить 9 января, но из-за осложнений 1 января ей решили сделать кесарево сечение.

Паркеры рассказали о своем восторге от рождения сына и сообщили, что ждут с нетерпением, когда смогут забрать малыша домой.

«Здорово, что у нас появился ребенок на Новый год, поскольку примерно в это время умерла моя бабушка. После ее смерти дедушка живет с нами, и ребенок в доме вернет в его жизнь краски», — сказала Эмма.

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