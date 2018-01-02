Британка смогла родить в Новый год после восьми неудачных беременностей

Источник: РИА Новости

Как сообщается, Эмма Паркер и ее муж Крэйг в течение шести лет пытались завести ребенка. Однако восемь беременностей завершились плачевно для семьи.

В новогоднее утро на свет появился первенец Паркеров, которого назвали Чарли. Отмечается, что Эмма должна была родить 9 января, но из-за осложнений 1 января ей решили сделать кесарево сечение.

Паркеры рассказали о своем восторге от рождения сына и сообщили, что ждут с нетерпением, когда смогут забрать малыша домой.