Первый рейс санитарной авиации выполнен в Хабаровском крае в 2018 году

1 января в Хабаровском крае был успешно выполнен первый в 2018 году санитарный вылет авиации МЧС России для оказания медицинской помощи и экстренной эвакуации больного по жизненным показаниям. Сообщение о том, что в городе Николаевске-на-Амуре необходима срочная транспортировка младенца в краевой перинатальный центр поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю от Хабаровского территориального центра медицины катастроф 1 января в 10.55. Незамедлительно были организованы работы по доставке маленького пациента в Хабаровск. В небо был поднят постоянно находящийся на дежурстве экипаж вертолета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В 12.45 из краевой столицы вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в Николаевск-на-Амуре. Вместе с экипажем на борту находилась бригада врачей краевого перинатального центра. В 22.29 воздушное судно вернулось в Хабаровск, где на лётном поле его уже ждали кареты скорой помощи. Младенца незамедлительно доставили в перинатальный центр. Также этим рейсом был транспортирован пожилой мужчина, которому также требуется срочная квалифицированная медицинская помощь. Бригадой Центра медицины катастроф он также был госпитализирован в одно из медицинских учреждений города. Во время полёта состояние пациентов не ухудшилось.