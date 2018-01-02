«Пограничный» и «Полтавка» открылись в Приморском крае

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Особый график работы пунктов автомобильного пропуска на период новогодних каникул установлен в Приморском крае. Первые праздничные дни стали выходными для большинства пропускных пунктов, но два из них —"Пограничный и «Полтавка» — уже приступили к работе.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на региональный департамент туризма, МАПП «Пограничный» открылся во вторник, 2 января, и до конца новогодних каникул будет работать в штатном режиме. В этот же день начал принимать туристов пункт пропуска «Полтавка». Здесь они смогут пройти границу в любой праздничный день, за исключением 7 января.

МАПП «Краскино» начнет пропускать пассажиров в среду, 3 января. Следующим выходным днем для данного пункта пропуска станет 7 января.