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06:19 (мск), источник: Восток Медиа

«Пограничный» и «Полтавка» открылись в Приморском крае

Пункты пропуска будут работать до конца новогодних каникул.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Особый график работы пунктов автомобильного пропуска на период новогодних каникул установлен в Приморском крае. Первые праздничные дни стали выходными для большинства пропускных пунктов, но два из них —"Пограничный и «Полтавка» — уже приступили к работе.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на региональный департамент туризма, МАПП «Пограничный» открылся во вторник, 2 января, и до конца новогодних каникул будет работать в штатном режиме. В этот же день начал принимать туристов пункт пропуска «Полтавка». Здесь они смогут пройти границу в любой праздничный день, за исключением 7 января.

МАПП «Краскино» начнет пропускать пассажиров в среду, 3 января. Следующим выходным днем для данного пункта пропуска станет 7 января.

Пункт пропуска «Турий Рог» также откроет свои двери 3 января. Пассажирское направление здесь будет работать 6 и 8 января, остальные дни станут нерабочими. ДАПП «Марково» закрыто на все праздники до 8 января включительно.

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