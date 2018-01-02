«Пограничный» и «Полтавка» открылись в Приморском крае
Пункты пропуска будут работать до конца новогодних каникул.
Пункты пропуска будут работать до конца новогодних каникул.
Особый график работы пунктов автомобильного пропуска на период новогодних каникул установлен в Приморском крае. Первые праздничные дни стали выходными для большинства пропускных пунктов, но два из них —"Пограничный и «Полтавка» — уже приступили к работе.
Как сообщает
МАПП «Краскино» начнет пропускать пассажиров в среду, 3 января. Следующим выходным днем для данного пункта пропуска станет 7 января.
Пункт пропуска «Турий Рог» также откроет свои двери 3 января. Пассажирское направление здесь будет работать 6 и 8 января, остальные дни станут нерабочими. ДАПП «Марково» закрыто на все праздники до 8 января включительно.