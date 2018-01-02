Борис Акунин опубликовал первую главу заключительного романа о сыщике Фандорине

Источник: РИА "Новости"

«Новогодний подарок фандоринским читателям. Последний роман серии “Приключения Эраста Фандорина” выйдет только в феврале, но вот первая глава книги. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», — написал автор.

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Акунин завершил работу над романом под названием «Не прощаюсь» в ноябре 2017 года. Он сообщил, что книга должна выйти 8 февраля 2018 года, в 20-ю годовщину публикации первого романа цикла исторических детективов о Фандорине. — «Азазель». Новое произведение, действие которого происходит в годы Гражданской войны в России, завершает серию.