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08:54 (мск), источник: ТАСС

Борис Акунин опубликовал первую главу заключительного романа о сыщике Фандорине

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Писатель Борис Акунин в понедельник выложил на своей странице в сети Facebook первую главу заключительного романа серии, посвященной сыщику Эрасту Фандорину.

Источник: РИА "Новости"

«Новогодний подарок фандоринским читателям. Последний роман серии “Приключения Эраста Фандорина” выйдет только в феврале, но вот первая глава книги. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», — написал автор.

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Акунин завершил работу над романом под названием «Не прощаюсь» в ноябре 2017 года. Он сообщил, что книга должна выйти 8 февраля 2018 года, в 20-ю годовщину публикации первого романа цикла исторических детективов о Фандорине. — «Азазель». Новое произведение, действие которого происходит в годы Гражданской войны в России, завершает серию.

В цикл «Приключения Эраста Фандорина» вошли 15 книг — сборники рассказов и повестей, пьеса, романы. Произведения о Фандорине в России не раз экранизировали. Среди самых известных фильмов — «Азазель», где русского сыщика сыграл Илья Носков, «Турецкий гамбит», в котором роль Фандорина исполнил Егор Бероев, а также «Статский советник» с Олегом Меньшиковым.

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15 апреля 2015© Ньюстюб
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