Ученые предупредили о десятилетнем похолодании на юге России

Источник: AP 2017

По его словам, предвестниками такого цикла являются неожиданно суровые зимы, которые в последние годы преобладают в районе. В частности, он указал на продолжительность ледостава на Каспии и Азове, достигавшую в отдельные годы 80 дней.

Кроме того, по утверждению Матишова, отмечаются необычно прохладные для региона весенние месяцы, из-за чего в 2017 году случился неурожай плодовых культур.