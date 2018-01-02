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06:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые предупредили о десятилетнем похолодании на юге России

С 2018 года на юге России начинается десятилетний цикл похолодания. Об этом агентству РИА Новости рассказал председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

Источник: AP 2017

По его словам, предвестниками такого цикла являются неожиданно суровые зимы, которые в последние годы преобладают в районе. В частности, он указал на продолжительность ледостава на Каспии и Азове, достигавшую в отдельные годы 80 дней.

Кроме того, по утверждению Матишова, отмечаются необычно прохладные для региона весенние месяцы, из-за чего в 2017 году случился неурожай плодовых культур.

Другой проблемой похолодания ученый назвал снижение уловов рыбы, а также указал на вероятное препятствование судоходству и необходимость задействовать дополнительные ледоколы.

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16 июля 2017© Ньюстюб
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