Искать невест и лечиться: что делать туристам 10 дней в Гродно

Когда иностранцам разрешили находиться на территории Гродно не пять, а 10 дней без визы, в областной центр активнее потянутся не только поляки и литовцы, но и туристы из более далеких стран.

Иностранные гости станут активнее покупать путевки в белорусские санатории, пользоваться медицинскими услугами, а также приезжать на шопинг и на поиски местных невест. Об этом Sputnik рассказали руководители турфирм.

Поедут поездом и не будут стоять на границе

Накануне Нового года для гродненских турфирм расширение возможностей безвизового режима стало настоящим подарком. Напомним, что по указу президента № 462 иностранные туристы могут находиться на территории Гродно и Гродненского района до 10 дней. В турфирмах изучают изменения, строят планы на год и называют указ революционным.

«Несколько лет назад мы даже мечтать не могли, что нам разрешат привозить в Беларусь иностранцев без визы», — объясняет управляющая ООО «Солартур» Наталья Панова.

По словам собеседницы, в указе пока есть непонятные моменты, но плюсов очень много.

Например, количество безвизовых туристов увеличится даже за счет того, что теперь им разрешили приезжать в Гродно не только на машинах, но и поездом, а также прилетать самолетом. По указу № 462, турист может въехать на территорию безвизовой зоны «Августовский канал» через железнодорожный пункт пропуска в Гродно, а также в пункте пропуска «Аэропорт Гродно».

Раньше въезжать на территорию безвизовой зоны «Августовский канал» можно было только через автомобильные пропуски «Привалка — Райгардас», «Брузги — Кузница», а также через сезонный пункт пропуска «Лесная — Рудавка».

«Часто очереди на автомобильных пунктах пропуска сдерживали безвизовых туристов. Если ехать поездом Гродно — Краков, то иностранцам не придется проводить много времени на границе», — уточняет Панова.

Сейчас туристы скупают обувь и лекарства

В турфирмах отмечают, что сейчас приезжает довольно много туристов в организованных группах. Они, как правило, проводят в Гродно два-три дня. А если приезжают на конкретное мероприятие, то ограничиваются и одними сутками.

Самая распространенная программа — это шопинг-туры. По словам Натальи Пановой, такие туристы покупают белорусскую обувь, ткани, перчатки, одежду, активно закупаются в аптеках. А также присматривают другие магазины, которые можно будет посетить во время следующей поездки.

Также гости, которые приезжают в Гродно без визы, любят посетить кафе и рестораны, в которых подают национальную кухню. А также интересуются всем, что связано с белорусской культурой и самобытностью.

Как добавляет директор турфирмы «Колумбустур» Виталий Мацута, самое популярное место для посещения у безвизовых туристов — это Фарный костел в Гродно. Также они посещают замки, музей Элизы Ожешко, Коложскую церковь и небольшие частные музеи — такие, как единственный в Беларуси музей утюга.

Для поиска невесты иностранцам не хватало пяти дней

Турфирмы признают, что пока безвизовым гостям интереснее оставаться на территории Гродно. Летом их можно отвезти на Августовский канал, но там нет возможности провести много времени, потому что недостаточно развиты инфраструктура и сервис. Одно из немногих развлечений — это прогулка на пароходе, который в сезон расписан по часам.

По словам Мацуты, увеличение безвиза до 10 дней еще больше привлечет индивидуальных иностранных туристов, которые хотят приехать в Гродно не в составе туристических групп, а в гости к родственникам. Обычно это жители Польши или Литвы.

Еще одна целевая группа — это мужчины-иностранцы, которые приезжают в Гродно для выбора белорусской невесты. Обычно это итальянцы и немцы, реже — бельгийцы и французы.

Едут они издалека, чтобы лучше познакомиться с избранницей, им требуется не меньше недели. Раньше турфирмам приходилось идти на хитрость — иностранный жених выезжал на несколько часов в Польшу или Литву, а затем приезжал в Беларусь снова по новому пятидневному пропуску.

Начнет развиваться медицинский туризм

Почти все турфирмы отмечают, что планы по привлечению туристов на более долгий срок уже строят. Но на вопрос о том, будет ли чем занять таких туристов на 10 дней, чаще всего отвечают: «Вы хотите, чтобы мы сейчас раскрыли свои планы? Турфирм в Гродно за последний год появилось очень много, не будем делиться с конкурентами».

По словам директора компании «Студия отдыха» Веры Караченцевой, по новому указу в безвизовую зону вошли территории республиканского ландшафтного заказника «Озеры», территории которого можно включить в туристические маршруты. Как писал Sputnik, здесь туристам будут интересны болота, в которых ученые закопали 100 тысяч долларов, чтобы провести повторное заболачивание.

По словам собеседницы, начнет активнее развиваться медицинский туризм. Раньше иностранцы интересовались покупкой путевок в белорусские санатории, стоматологическими и другими медицинскими услугам. Пяти дней на это было явно мало.

Еще одно перспективное направление, которое пользуется спросом, — это производственный туризм. Если раньше представители иностранных предприятий могли приезжать для обмена опытом к белорусским коллегам лишь на ознакомительные экскурсии, то теперь им хватит времени, чтобы участвовать в конференциях и других мероприятиях.

Особенно десятидневный безвизовый режим может заинтересовать туристов из дальних стран, которые, приехав издалека, хотят остаться на более долгий срок.

Как туристы изменили Гродно

Напомним, что безвизовый режим в Гродно и Августовском канале начал действовать в конце октября 2016 года. За 14 месяцев сюда приехали более 50 тысяч туристов, которые потратили более 10 миллионов долларов.

Почти во всех турфирмах отмечают, что за последний год Гродно изменился в лучшую сторону. Стало открываться больше кафе, хостелов, частных музеев, появилось больше сувенирной продукции, а в кафе и ресторанах меню перевели на иностранные языки.