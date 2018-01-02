Актюбинская пенсионерка запела, переехав в дом престарелых
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — 69-летняя Галина Богаченко, переехав в областной дом престарелых и инвалидов, обнаружила в себе певческий талант. Теперь она выступает на всех концертах
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — 69-летняя Галина Богаченко, переехав в областной дом престарелых и инвалидов, обнаружила в себе певческий талант. Теперь она выступает на всех концертах
«Я никогда не пела в своей жизни. Запела я здесь. Это было 8 лет назад. Познакомилась с опекаемыми, они меня уговорили спеть. Я попробовала, оказалось у меня есть голос», — говорит она.
Родом Галина из России. Сестер и братьев нет, выросла в детском доме. В 1973 году она, влюбившись в парня из Казахстана, переехала жить в город Хромтау Актюбинской области.
Работала на разных должностях. По словам Галины, специального образования у нее нет, однако благодаря быстрой обучаемости и острому уму ей удалось работать и начальником почты и заместителем директора школы.
«Дипломов у меня нет, одни трудовые книжки. Я человек быстрый, воспринимаю информацию хорошо. Везде пробивалась сама. Могла устроиться уборщицей, а через месяц быть руководителем. Многие с образованием были без работы. Квартира у меня была, но сейчас ее нет. Здесь все хорошо, крыша над головой, кормят», — говорит она.