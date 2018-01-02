Актюбинская пенсионерка запела, переехав в дом престарелых

«Я никогда не пела в своей жизни. Запела я здесь. Это было 8 лет назад. Познакомилась с опекаемыми, они меня уговорили спеть. Я попробовала, оказалось у меня есть голос», — говорит она.

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Родом Галина из России. Сестер и братьев нет, выросла в детском доме. В 1973 году она, влюбившись в парня из Казахстана, переехала жить в город Хромтау Актюбинской области.

Работала на разных должностях. По словам Галины, специального образования у нее нет, однако благодаря быстрой обучаемости и острому уму ей удалось работать и начальником почты и заместителем директора школы.