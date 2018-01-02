Откровения казахстанской «Дюймовочки»: Моей маме говорили, что я не выживу

— Турсынай, расскажите подробнее о Вашем участии в Азиатских играх. Кто стал самым сложным соперником, кого опасались больше других?

— Честно говоря, мы с тренером очень переживали. Я боялась и думала о том, что занималась лишь 4 месяца после травмы, выступив только на областных соревнованиях и в чемпионате Казахстана, где взяла второе место. Я проиграла там женщине из Павлодара — ранее я уже побеждала ее, но после травмы не получилось. После этого мы готовились к выступлению на Азиатских паралимпийских играх, и все это время я беспокоилось, что будет с травмированной рукой, я морально готовила себя к этим соревнованиям. Что касается соперников, то они все были сильны. Конечно же, я переживала во время соревнований, думала: вдруг, выиграет эта или та спортсменка? Я опасалась и того, что могу испортить свои подходы. В этот трудный момент меня поддержал тренер — и мы выиграли.

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— Как пришли в большой спорт? И почему именно пауэрлифтинг?

— С 4-х лет я занималась самыми разными видами спорта — гимнастикой, карате, боксом и боями без правил. Но в этих видах спорта у меня не было никаких перспектив, я не видела там для себя возможности добиться успеха и забросила спорт. Я начала учиться, пошла на секцию танцев, и в 2015 году я познакомилась с тренером по пауэрлифтингу, стала заниматься. И за год я 4 раза выиграла чемпионат Казахстана, выполнила норматив мастера спорта международного класса и победила на соревнованиях «Дети Азии», которые проводились в Якутии. Я готовилась к Кубку мира, который в 2017 году должен был пройти в Дубае, но в декабре 2016 года я попала под автобус из-за ужасного гололеда. В результате, я перенесла 2 операции. После них мне было очень сложно восстановиться, мне казалось, что жизнь остановилась. Я думала, что не смогу больше заниматься, потому что врачи мне говорили, что если я продолжу занятия спортом, рука будет болеть еще хуже и оперативное вмешательство понадобится еще раз. Но я решила не слушать врачей, поверила в свои силы и возобновила тренировки. Когда я снова стала заниматься, моя рука восстановилась, мне стало намного лучше. До этого моя травмированная рука не поднималась, не шевелилась и не двигалась в разные стороны. Сейчас рука работает хорошо.

— СМИ прозвали Вас казахстанской Дюймовочкой. Как Вы относитесь к этому прозвищу?

— Меня так прозвали после того, как я закинула пост в Instagram о том, что чувствую себя маленькой Дюймовочкой. После этого, во всех СМИ начали появляться новости о казахстанской Дюймовочке. Поэтому, мне очень приятно, когда обо мне так говорят. Почему-то, мне это нравится. Это так мило звучит!

— Давайте поговорим о развитии паралимпийского спорта в Казахстане в целом. За последние несколько лет это движение сделало большой шаг вперед. С чем это связано?

— Честно говоря, мне сложно сказать, почему именно. Я участвовала в спорте для здоровых людей и в паралимпийском спорте. Спорт для людей с ограниченными возможностями обладает большими перспективами. У нас в Казахстане паралимпийский спорт очень активно развивается, многие люди с ограниченными возможностями занимаются спортом, невзирая на преграды, занимают места в разных соревнованиях — у нас есть награды в престижных турнирах международного масштаба, включая и золотые медали. Я этим очень горжусь, и надеюсь, что все люди с особыми потребностями, видя это, не будут сидеть, сложа руки. Они будут заниматься творчеством, культурой, и конечно же, спортом.

— Каковы Ваши дальнейшие цели?

— Мои дальнейшие цели — поставить себя на ноги, неоднократно победить на Кубке мира и на чемпионате мира, побывать во всех странах мира, и конечно, стать олимпийской чемпионкой мира. Завоевать золото Паралимпиады я хочу не один раз, а столько, сколько получится. Хочу выступить на Паралимпиадах в 2020, 2024 и в 2028 годах. Пока не постарею, я буду заниматься и выступать. Я также хочу помогать своим родным и близким, мотивировать людей, никогда не сдаваться и всегда идти только вперед.

— Расскажите о себе, о Вашем детстве.

— Я очень добрая и общительная, но обидчивая. У меня сильный характер, возможно, именно он помог мне вернуться в спорт после травмы. В детстве мне было немного сложно понять поведение некоторых людей, которые обзывались, искоса на меня смотрели. Мне было очень обидно, я этого не понимала. Но когда мне исполнилось 12 лет, я начала относиться к этому спокойнее, хотя по-прежнему было обидно. Я с этим смирилась, и мой недостаток превратился в мой плюс в моих глазах. Это — моя особенность, и я стала воспринимать ее, как позитивное качество, отличающее меня от многих других людей.

— Нередко, достижениям в спорте способствует некто, кто добивался больших высот на этом же поприще ранее, тем самым мотивируя других. Кто был Вашим кумиром?

— Честно говоря, у меня нет людей, которые меня бы сильно мотивировали. Есть сильные люди с ограниченными возможностями, которые не унывают несмотря ни на что, добиваются целей, танцуют, радуются жизни. Смотря на них, я набираюсь сил. Есть один человек, которому врачи при рождении его ребенка сказали, что младенец не выживет. В итоге ребенок месяц пролежал в инкубаторе, столько же в больнице пролежала и его мама. Она сильно переживала, молилась Богу и верила в то, что ребенок выживет и все будет хорошо. Эту женщину зовут Нурбану, это моя мама… Врачи постоянно говорили ей: «Это больной ребенок. Зачем он вам нужен?». Но несмотря на эти трудности, я боролась, выжила и сейчас достигаю поставленных перед собой целей. Мой главный кумир, который меня мотивирует, — это моя мама. Я рада, что она меня родила, и что она у меня есть. Я благодарю Всевышнего за эти прекрасные моменты, за то, что мама подарила мне жизнь.

— Ваши достижения в спорте и Ваши награды, несомненно, сделали Вас саму кумиром для других. Что можете посоветовать начинающим спортсменам?

— Я хочу им посоветовать, чтобы они занимались спортом, не гуляли по клубам, не курили и не пили алкоголь. Потому что, сейчас в спорте очень много перспектив. Также я хочу посоветовать людям с особыми потребностями, чтобы они не забивали свою голову мыслями негативного характера, такими, как «я — овощ» и «все кончено». Нет, вы не овощи, нужно до последнего верить в себя и идти вперед.

— Ваше новогоднее поздравление казахстанцам…

— В наступающем году хочу пожелать всем казахстанцам, всем братьям и сестрам крепкого здоровья, счастья, любви, радости, успехов в работе, удачи во всем! Пусть все плохое уйдет вместе со старым годом! Также я хочу, чтобы в нашей стране все было хорошо, чтобы никто не жаловался, чтобы у людей было все хорошо, чтобы не было никаких проблем. Чтобы государство работало, чтобы наши правоохранительные органы ловили убийц и наркоманов, желаю всем всего самого хорошего!